LDA al secolo Luca D'Alessio si conferma il protagonista indiscusso ad Amici di Maria De Filippi, alla nuova puntata del talent di Canale 5. Nel nuovo appuntamento tv, ha catturato l'attenzione generale reagendo con stupore alla notizia del suo primo disco d'oro ottenuto in carriera. A consegnarglielo è stata la maestra di canto a lui avversa, Anna Pettinelli. E non solo. Ha presentato in anteprima il nuovo inedito, per poi sorprendere l'ospite Christian De Sica con un'ode a Napoli, alla nuova gara interna di canto. In ultimo, si è aggiudicato la vittoria della nuova manche della Oreo challenge.

Tutti momenti tv che registrano un gran consenso popolare per il 18enne.

Amici, Anna Pettinelli consegna il disco d'oro a LDA

La 12° puntata di Amici 21 vede Anna Pettinelli scartare una sorpresa in studio per LDA al secolo Gigi D'Alessio. "Questo è il tuo disco d'oro, mi auguro per te che sia il primo di una lunga serie. Questo è il primo risultato importante di quest'edizione", sono le parole della voce Rds al conferimento della certificazione FIMI al pupillo del collega, Rudy Zerbi. Un traguardo che LDA ha raggiunto con oltre 35mila copie vendute con Quello che fa male.

Il tutto lascia incredulo LDA e riaccende lo scontro in studio tra la Pettinelli e Zerbi. Tanto che Rudy lancia una frecciatina alla collega, alludendo non velatamente alle critiche che lei ha rivolto al pupillo, nel talent: "Lasciamolo lì davanti in bella vista l'oro, così ce lo guardiamo per tutta la puntata".

Un botta e risposta che, intanto, divide l'opinione dell'occhio pubblico.

Così come emerge dai relativi commenti social giunti dagli utenti sulla pagina Instagram di Amici: "Rudy hai stancato tu e la Pettinelli. Lei criticava Sangio e tu Aka, non vedo differenze"; "Madonna Rudy, che arroganza"; "Meritato da LDA"; "Contenti tutti per LDA".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Luca ringrazia i fan con un nuovo inedito

Rispetto alla prima certificazione di vendita raggiunta ad Amici 21, LDA replica poi al momento della presentazione di Scusa, il nuovo inedito disponibile su tutte le piattaforme musicali a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 dicembre 2021. "Volevo ringraziarvi tutti", dichiara visibilmente commosso a fanbase presente in studio, prima di intonare il nuovo brano.

E al termine dell'esibizione, Rudy Zerbi gli conferma la maglia da titolare della scuola. Ma i successi per il 18enne non sono finiti.

Chiamata al centro studio, Giulia Stabile riferisce che LDA sia risultato ancora una volta vincitore del contest Oreo challenge, al termine dell'ultima manche interna che lo vedeva schierato contro il ballerino Dario con Pastello Bianco. "Oggi vinci a mani basse", si complimenta con il 18enne, la conduttrice Maria De Filippi.

L'ode a Napoli strega tutti, anche Christian De Sica

A rendere protagonista della puntata domenicale LDA è anche la nuova gara interna indetta tra gli allievi cantanti, dal tema "Una canzone per te". Una prova che chiama i concorrenti ad esibire una dedica di parole e musica e che ha spinto LDA a rivisitare L'emozione non ha voce di Adriano Celentano per la sua città natale, Napoli.

Un'ode al capoluogo campano, abbandonato a se stesso tra i problemi che affliggono i cittadini. come il razzismo a danni dei napoletani e il divario Nord-Sud Italia mai risolto.

"Rifletti le luci dei lampioni di un lungomare dove non puoi camminare e nelle sfumature dei tuoi mille colori, vedono solo il nero e lo sporco di te", canta il 18enne tra le barre scritte per Napoli. Poi, si dice orgoglioso dell'amore che lo lega all'amata città, nonostante i problemi che l'affliggono, come la disoccupazione: "Ma se ripenso al Vesuvio, vivo nelle strade dei miei ricordi. Se parlo con il mare, lui mi risponde ancora... 'proteggi quei ragazzi che non possono mangiare, famiglie disastrate vivono vulcani di dolore'".

Infine, parafrasa Celentano per Napoli: "Cara città, tra le mie braccia dormirai, serenamente".

Un'esibizione che registra per il 18enne un grande consenso di pubblico e critica. Questo, con una moltitudine di messaggi di complimenti degli utenti sotto i relativi video condivisi su Tik Tok e la visibile commozione in studio del giudice esterno, Christian De Sica. L'attore dà un "9" come voto a LDA, facendolo posizionare al primo posto nella sua classifica di fine gara, in pari merito con la new-entry Crytical. Quest'ultimo ha battuto l'allievo di Lorella Cuccarini, Tommaso, alla sfida esterna e sotto l'ala protettrice di Anna Pettinelli potrebbe contrastare il fenomeno LDA, ad Amici.