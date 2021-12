C'è grande attesa per la nuova puntata di Amici - prevista per il 12 dicembre 2021 - di cui sono emerse in rete le relative Anticipazioni Tv, che vedono ancora una volta protagonista del talent, LDA.

L'eterno "primo della classe canto" nonché figlio di Gigi D'Alessio non riuscirà a vincere la nuova gara interna sulle cover per poco, con una versione personale di un brano dei Gemelli Diversi. Essa tratterà la separazione dei genitori del 18enne, ovvero il famoso padre Gigi D'Alessio e la madre casalinga Carmela Barbato. La seconda posizione di LDA sarà decretata dalla classifica di una tra gli ospiti previsti in puntata, ovvero Sabrina Ferilli.

ll 18enne si rifarà, poi, aggiudicandosi la vittoria della nuova manche della Oreo challenge, che lo vedrà schierare la sua cover preferita tra quelle ad oggi esibite al talent. Tra le altre novità, ci sarà poi spazio anche per le sfide esterne degli allievi finiti a rischio e la sospensione della maglia alla new-entry nella scuola, Cosmary.

Le anticipazioni della 13^ puntata

Lo scorso 8 dicembre 2021, si è registrata la nuova nonché 13^ puntata di Amici 21 in corso. Stando ai relativi spoiler forniti da Il vicolo delle news nel web, essa si preannuncia ricca di novità per il pubblico.

Tra queste, la nuova gara di canto indetta tra gli allievi cantanti, sulle cover, vedrà LDA giungere al secondo posto nella classifica di fine gara stilata dal giudice esterno, Sabrina Ferilli.

L'attrice, chiamata in studio tra gli ospiti speciali, premierà in ex aequo Luigi e Sissi, nel seguente ordine di arrivo dei concorrenti e gli annessi voti:

1. Luigi e Sissi 9,5

2. Lda e Aisha 9

3. Crytical 8,5

4. Elena, Albe, Alex 7 (in sfida).

Per la gara-cover, LDA presenterà una versione personale di Un attimo ancora, canzone cult della musica italiana, che i Gemelli Diversi pubblicarono 24 anni fa.

Un brano che rispecchia il pop dalle influenze rap che ha visto il figlio di Gigi D'Alessio debuttare ad Amici con Quello che fa male ( brano recentemente certificato disco d'oro da FIMI, ndr). Il 18enne rivisiterà il brano cult che parla della fine tacita di un amore, con l'aggiunta di alcune barre scritte di suo pugno. Il testo rivisitato parlerà della separazione dei suoi genitori, il cantautore campano Gigi D'Alessio e la casalinga Carmela Barbato, il cui matrimonio durò dal 1986 fino al 2006 fino alla separazione ufficiale, avvenuta nel 2014.

Luca D'Alessio torna a vincere alla Oreo challenge

LDA tornerà a vincere ad Amici 21, al termine della sfida settimanale della Oreo challenge votata dal pubblico. La prova lo vedrà schierare Pastello Bianco, brano dei Pinguini tattici nucleari e ormai suo cavallo di battaglia nel talent. Nel web la cover è, intanto, virale e molti telespettatori non a caso ne chiedono a gran voce il rilascio.

Nel frattempo il fenomeno LDA continua a influenzare classifiche musicali. Nella Top 50 di Spotify Italia, in particolare, per effetto della partecipazione del 18enne ad Amici, Pastello bianco (brano pubblicato il 17 settembre 2021, ndr) a distanza di mesi dal rilascio è alla posizione #4, tra le 50 canzoni che segnano più riproduzioni giornaliere in data odierna 10 dicembre 2021.

E non è tutto. Perché l'inedito di debutto di LDA ad Amici, Quello che fa male, è alla #29 con oltre 125mila ascolti.

Nessun eliminato

Ci sarà spazio anche per le sfide interne, che non determineranno alcuna eliminazione dal talent. Mattia e Rea vinceranno entrambi le loro sfide. Alessandra Celentano sospenderà la maglia all'ultima arrivata tra i ballerini, Cosmary. Alex, Rea e Aisha presenteranno i loro inediti e Carola si esibirà in una prova voluta dalla Celentano, che convincerà la maestra. Serena, Mattia e Dario si esibiranno in un passo a tre, che verrà valutato con un 3 dalla Celentano e in positivo da Veronica Peparini e Raimondo Todaro. Mattia si rivelerà il vincitore della prova TIM.

Tra gli ospiti in studio, oltre a Sabrina Ferilli si assisterà anche ad altri due ritorni al talent: Riki e Marco Mengoni.