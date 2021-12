Le puntate di 'Un posto al sole' stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nei prossimi episodi, che andranno in onda sul piccolo schermo fra lunedì 13 e venerdì 17 dicembre, verranno trattate le vicende della famiglia Giordano. In particolar modo, Ornella Bruni darà dei consigli a sua nuora. Clara, infatti, sarà alle prese con una scelta difficile da prendere e non saprà cosa fare. La mamma di Federico dovrà decidere se lasciare la terrazza di Palazzo Palladini per intraprendere una convivenza con Patrizio. Nel frattempo, ci sarà un riavvicinamento fra Silvia e Michele, ma Rossella nutrirà dei dubbi riguardo quello che succederà ai suoi genitori, mentre Vittorio tenterà di allontanare Speranza, ma la nipote di Mariella è ormai presa sentimentalmente dal giovane.

Un posto al sole, trame al 17 dicembre: Clara di fronte a una scelta, Ornella le dà dei consigli

Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', Clara si troverà di fronte ad un bivio e sarà confusa. A tal proposito, l'ex compagna di Alberto, dopo qualche mese di fidanzamento con Patrizio Giordano, dovrà fare una scelta. Infatti, la mamma di Federico sarà incerta se andare a vivere con il figlio di Raffaele e il piccolo Federico o se continuare a vivere alla terrazza di Palazzo Palladini. Nel frattempo, Ornella darà dei consigli a sua nuora. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, però, non rivelano se Clara seguirà i consigli di sua suocera o se deciderà di seguire il suo istinto.

Un posto al sole, episodi al 17 dicembre: Silvia e Michele si riavvicinano

Nelle puntate di 'Un posto al sole' che andranno in onda nella settimana da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre ci sarà un colpo di scena. Infatti, dopo settimane di crisi e la separazione, Silvia e Michele si riavvicineranno. A tal proposito, Rossella nutrirà dei dubbi riguardo la calma che si ristabilirà in famiglia.

Attualmente, non è chiaro se la proprietaria di Caffè Vulcano e il giornalista tornino insieme e che fine farà Giancarlo, l'amante di Silvia.

Un posto al sole, puntate fino al 17 dicembre: Vittorio cerca di allontanare Speranza

Vittorio, invece, sarà nuovamente alle prese con i suoi problemi sentimentali. Infatti, lo speaker radiofonico continuerà a cercare di allontanare la figlia di Espedito da lui.

Purtroppo, però, Speranza ormai è innamorata di Vittorio. Le anticipazioni della soap partenopea, però, non rivelano se la nipote di Mariella si stancherà di Del Bue o se il suo amore per il ragazzo crescerà ancora di più. Non resta, pertanto, che attendere le prossime puntate di 'Un posto al sole', per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.