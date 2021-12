Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese.

Occhi puntati in primis sulle sorti di Felicia, la quale uscirà di scena in maniera tragica, mentre Genoveva si ritroverà in galera, costretta a scontare la pena per la morte di Marcia.

Felicia muore: anticipazioni Una Vita trame spagnole

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Una Vita che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che gli spettatori assisteranno alla morte e alla conseguente uscita di scena di Felicia.

La donna morirà in seguito ad un arresto cardiaco che si rivelerà fatale per la sua vita e che la porterà via per sempre.

Un addio a dir poco tragico, dato che la donna morirà senza avere al suo fianco Marcos, l'uomo per cui ha perso la testa.

Gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che Marcos si assenterà per qualche tempo, dovendo compiere un viaggio in Messico, per risolvere delle questioni rimaste in sospeso con Salustiano Quesada.

Al suo rientro in quartiere, Marcos scoprirà la drammatica notizia della morte di Felicia e comincerà ad avere molti dubbi.

Marcos disperato per la morte di Felicia: anticipazioni spagnole Una Vita

Marcos apparirà a dir poco disperato e sconvolto da questa notizia e si sentirà profondamente in colpa per quello che è accaduto, complice il fatto che non era con la sua amata.

Al tempo stesso, però, sospetterà che dietro la morte di Felicia possano nascondersi altri motivi e il dubbio maggiore è che la donna possa essere stata uccisa da qualcuno. A tal proposito, l'uomo deciderà di far eseguire un'autopsia sul corpo della donna, per scoprire tutta la verità dei fatti.

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita che saranno in onda nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Genoveva Salmeron.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Genoveva in carcere e rischia la morte: anticipazioni Una Vita trame spagnole

Dopo essersi assunta le colpe per la morte di Marcia, ammettendo liberamente di essere stata lei ad aver causato la morte della domestica brasiliana, la dark lady di Acacias finirà in carcere.

Per Genoveva, quindi, comincerà un periodo buio dato che la donna dovrà scontare la sua pena dietro le sbarre e come se non bastasse, rischierà anche di essere condannata a morte.

Come si evolverà a questo punto la situazione? La donna riuscirà a salvarsi da questa terribile condanna oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap opera iberica.