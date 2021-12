Al Grande Fratello Vip, dopo la sfuriata di Alex Belli che ha preso a calci e pugni la porta rossa minacciando di lasciare la Casa, in molti concorrenti i hanno preso le distanze dall'attore. Tra questi anche Davide Silvestri, il quale senza mezzi termini ha dichiarato di non credere più all'attore e in riferimento a quanto accaduto nelle scorse ore ha parlato di "sceneggiata".

Davide non approva lo sfogo di Alex al Gf Vip ed è convinto che abbia finto

Nessuno crede più ad Alex Belli. Questo è quanto emerge ascoltando i dialoghi dei concorrenti del Gf Vip che ancora adesso, stanno commentando quanto avvenuto nella Casa lo scorso sabato.

Nel dettaglio, Alex Belli ha fatto una sfuriata nel momento in cui si è reso conto che per lui non era giunto nessun messaggio da parte dei suoi familiari. L'attore si era diretto verso la porta rossa prendendola a calci e pugni e inveendo contro tutto e tutti, minacciando di lasciare il gioco. Solo in un secondo tempo, chiamato in confessionale, le acque si sono calmate. Quanto accaduto, come prevedibile, ha scombussolato tutta la Casa e gli altri concorrenti non hanno potuto fare a meno di commentare la reazione di Alex.

Sembra che la gran parte dei gieffini sia stanca dei comportamenti dell'attore e anche il suo amico Davide Silvestri sembra voler prendere le distanze da lui. Quello su cui tutti concordano, sembra la convinzione che Belli abbia finto di voler abbandonare il gioco.

Davide Silvestri contro Alex: 'Ho smesso di credergli'

Proprio Davide, parlando con Francesca Cipriani ha espresso il suo pensiero andando dritto al punto. Il giovane ha dichiarato di non credere assolutamente che Alex volesse uscire, in quanto prima di sclerare, si sarebbe assicurato che la porta rossa fosse chiusa. "Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta.

In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia”.

Queste le parole di Silvestri: "Io ho smesso di credergli". Un pensiero chiaro e netto quello di Davide che a Francesca ha anche detto di essere certo che Alex resterà nella Casa: "Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà”.

Silvestri e Alex: amicizia finita? Davide prende le distanze

Dopo aver parlato con Francesca Cipriani, Silvestri si è ritrovato faccia a faccia proprio con Alex Belli. Il giovane non si è tirato indietro e ha detto ciò che pensa lanciandogli una bordata: "Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa", ha detto Davide, il quale ha poi aggiunto: "Prima però vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela". Parole che sembrano far intuire la fine della loro amicizia.

Davide non è stato l'unico a criticare il comportamento di Alex. Anche Soleil, in riferimento agli ultimi fatti, ha parlato di giochini e teatrini, sostenendo che l'attore continua a dire di voler uscire, salvo cambiare idea dopo qualche minuto. Anche Katia Ricciarelli ha voluto dire la sua, appoggiando la tesi di Soleil.