Oggi, lunedì 13 dicembre, andrà in onda una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip. Si prospetta essere una puntata molto importante per i 'vipponi', che saranno chiamati a scegliere se abbandonare il reality dopo il prolungamento dell'edizione. In origine, infatti, il GF si sarebbe dovuto concludere nel mese di dicembre. Visto il successo del programma, però, Mediaset ha scelto di prolungare il reality fino al prossimo 14 di marzo. A causa di questo prolungamento, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti la possibilità di scegliere se lasciare la casa (senza incorrere in penali) o se, invece, proseguire con il programma, rinnovando di fatto il contratto fino alla prossima primavera.

A chiarire il futuro di molti dei vipponi è stata Lulù

Da subito è partito un vero e proprio toto-nome per cercare di comprendere quali concorrenti decideranno di rimanere nella casa. A chiarire la situazione è stata però Lulù Selassie. Secondo una delle principesse, infatti, vi sarebbero almeno quattro protagonisti sicuri di lasciare oggi la casa. La prima di queste è Katia Ricciarelli, che sarebbe letteralmente convinta della scelta al punto che Lulù si è detta convinta del fatto che Signorini "non riuscirà a convincerla". Lulù si è poi detta convinta del fatto che un altro concorrente pronto ad abbandonare la casa è Manuel Bortuzzo: il ragazzo, infatti, dovrebbe iniziare la preparazione per i prossimi giochi Olimpici e per questo non sarebbe disposto a rimanere per altri tre mesi nel programma.

Aldo Montano avrebbe dei dubbi dopo aver parlato con la moglie

Infine, dovrebbe essere sicura di lasciare la casa anche Francesca Cipriani, che durante il Grande Fratello Vip ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Alessandro. Fino a poche ore fa, anche Aldo Montano era sicuro di lasciare, come sottolineato da lui stesso in diverse occasioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, il campione olimpico avrebbe parlato al telefono con sua moglie Olga e da quel momento avrebbe dei seri dubbi sul proseguire o meno l'avventura. Chi scioglierà i dubbi solo alla fine è anche Manila.

Giucas, invece, si è detto pronto a passare le festività natalizie da concorrente del Grande Fratello, sottolineando però come non sia disposto a stare fino al prossimo marzo: "Io le feste le faccio volentieri, ma non reggo troppo oltre, se sono tre mesi in più dico di no", ha infatti chiosato il paragnosta.

Tutti gli altri concorrenti, invece, dovrebbe alla fine scegliere di rimanere nella casa e accettare di buon grado il prolungamento del contratto. Chissà, comunque, se Alfonso e gli autori riusciranno alla fine a convincere altri concorrenti a proseguire nel programma.