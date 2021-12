Nei giorni scorsi, Alex Belli protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip ha avuto una crisi ed ha addirittura minacciato di lasciare la casa ed uscire dalla porta rossa. Uno scatto di nervi arrivato dopo aver realizzato di non aver ricevuto nessun messaggio da parte dei familiari, nemmeno dalla compagna Delia Duran. Non tutti però nella casa hanno creduto che la reazione di Alex fosse vera. Diversi vipponi, in particolare il suo amico d'avventura Davide Silvestri hanno iniziato a nutrire dei dubbi. Nella casa ed in particolare sul web e sui social sono nati diversi sospetti soprattutto riguardo il fatto che Alex avrebbe davvero lasciato la casa del Grande Fratello Vip se la porta rossa fosse stata aperta.

I dubbi di Davide Silvestri su Alex Belli, suo amico nel reality

Dopo la sfuriata di Alex Belli, Davide Silvestri durante una lunga chiacchierata con Francesca Cipriani ha espresso tutti i suoi dubbi sulle buone intenzioni dell'attore. Davide ha definito la reazione avuta da Belli nei giorni scorsi: "Una sceneggiata." Ha poi aggiunto che è stata una scena alquanto bizzarra perché prima Alex si è accertato che la porta rossa fosse stata chiusa dagli autori del Grande Fratello Vip e poi ha minacciato di uscire dalla casa. "Avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta," ha detto l'ex attore della soap opera Vivere.

Quella di Alex Belli è stata una sceneggiata? Parla Davide Silvestri, suo amico

Continuando la chiacchierata con la showgirl Francesca Cipriani Davide Silvestri ha dichiarato: "Alex certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli." Il cugino di Kekko dei Modà si è poi chiesto se resterà nella casa o andrà via davvero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A questa domanda si è risposto affermando che Alex dice di non voler continuare la sua avventura nel reality, ma alla fine sicuramente rimarrà in gioco. Davide Silvestri ha detto a Francesca: "Ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta? È ovvio che resterà." Il forte sfogo, Davide non lo ha avuto solo con Francesca Cipriani, ma queste parole le ha dette allo stesso Alex Belli.

Faccia a faccia con l'attore di Centovetrine, gli ha lanciato una bella frecciatina dicendogli: "Vai fare un'altra scena davanti alla porta rossa. Prima però vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela." La loro amicizia è giunta al capolinea? Tra i due in questi mesi era nata una bella amicizia. Alex e Davide si consigliavano a vicenda e e nei momenti di bisogno o sconforto, c'erano sempre l'uno per l'altra. Ora, come reagirà Alex alle dure parole di Davide Silvestri nei suoi confronti? Non resta che aspettare per scoprirlo.