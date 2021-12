Ci saranno delle novità nella programmazione Mediaset del 2022. Le prime anticipazioni sui programmi che andranno in onda nel corso dei prossimi mesi in tv sono state riportate sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti. I riflettori, ancora una volta, saranno puntati su Maria De Filippi, Barbara d'Urso e Federica Panicucci, le tre signore del piccolo schermo protagoniste del daytime e della prima serata di Canale 5.

Le prime anticipazioni sui palinsesti Mediaset 2022

Nel dettaglio, per la stagione televisiva 2022, sarebbe certo il ritorno in prima serata de La Pupa e il Secchione, il reality show che in passato è stato condotto da Federica Panicucci, Paola Barale ed Enrico Papi.

In un primo momento si era vociferato di un possibile ritorno della Panicucci al timone del reality show in onda su Italia 1 ma, in queste ultime ore, si è parlato anche di un possibile approdo di Barbara D'Urso al timone di questa trasmissione che tornerà in onda dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo.

Tuttavia, sempre per quanto riguarda il futuro televisivo di Barbara d'Urso nel 2022, si parla anche di un possibile nuovo talk show destinato alla prima serata Mediaset.

Barbara d'Urso pronta al ritorno in prima serata nei palinsesti Mediaset 2022

Sempre stando a quanto riportato sulle pagine della rivista di Signoretti, potrebbe trattarsi di un nuovo programma incentrato sulla cronaca rosa, dove la conduttrice si ritroverebbe a intervistare i "divi" della televisione e tra questi viene citato anche Gabriel Garko.

Novità in arrivo anche per Maria De Filippi. Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo anno, infatti, rivelano che la conduttrice continuerà a essere uno dei volti di spicco della tv commerciale, presente sia in daytime con Uomini e donne e Amici 21 sia in prime time.

A tal proposito, De Filippi sta lavorando a due nuovi programmi che dovrebbero vedere la luce proprio nel 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il primo è Uomini e donne Vip: a quanto pare, infatti, sarebbe allo studio la prima edizione del dating show con protagonisti personaggi famosi che si metteranno in gioco per cercare l'amore.

Maria De Filippi regina dei nuovi palinsesti Mediaset

Al tempo stesso, però, De Filippi e il suo team di autori stanno lavorando anche a Ultima fermata, un nuovo format di cui in queste settimane sono iniziati i casting, che avrà come protagoniste delle coppie in crisi che si metteranno in gioco per darsi una seconda possibilità.

Sempre nel 2022, a partire da gennaio, la conduttrice sarà al timone della nuova stagione di C'è posta per te, il people show del sabato sera di Canale 5, mentre in primavera ritornerà in onda con il serale di Amici 21.