Non c'è pace tra Aldo Montano e Alex Belli. Nella 29^ puntata del GFVip, in onda lunedì 20 dicembre su Canale 5, i due ex coinquilini hanno avuto una discussione in diretta. L'ex attore di Centovetrine ha chiesto allo sportivo di non giudicare la sua vita senza sapere. Al contrario, il campione olimpico ha invitato l'ex coinquilino ad avere meno manie di protagonismo.

Il precedente

Dopo avere rifiutato il prolungamento di contratto col GF, Montano ha riattivato i suoi profili social. Aldo, in una diretta Instagram, ha risposto alle domande dei suoi fan e non ha risparmiato critiche all'amicizia speciale di Alex Belli e Soleil Sorge.

Il diretto interessato ha ammesso: "Una brutta figura". Nel caso in cui Belli abbia mentito alla moglie, si è trattato di una cosa grave. Nel momento in cui il 38enne parmense abbia studiato il teatrino con la moglie, sarebbe ancora più grave la situazione.

Parole che non sono passate inosservate ad Alex, tanto che sui social prima della diretta aveva prontamente replicato a Montano.

Lo scontro

Signorini non si è lasciato sfuggire lo scontro social tra i due ex coinquilini. Di conseguenza, ha trattato l'argomento nello studio dove viene trasmesso il GFVip. Scendendo nel dettaglio, il presentatore televisivo ha chiesto un commento a caldo ai due protagonisti dello scontro. Senza peli sulla lingua, Belli ha esordito: "Cosa ne sai di quello che ho costruito io in 40 anni?" In risposta il campione olimpico ha precisato che non era una stoccata all'ex coinquilino, ma un pensiero in generale.

Di fronte all'atteggiamento di sfida di Alex, Montano ha sbottato: "Sei egocentrico e se lo fossi meno faresti meno danni".

Belli: 'Occhio a dare giudizi sbagliati'

A quel punto Signorini ha letto in diretta le ultime dichiarazioni di Alex Belli su Aldo Montano. Quest'ultimo stizzito per la piega che stava prendendo il discorso ha fatto notare di non volere continuare certi teatrini anche dopo l'uscita dal Reality Show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, il confronto-scontro tra i due è proseguito. In particolare, l'attore ha fatto notare che tra i due era arrivato un punto d'incontro con tanto di abbraccio. Dunque non ha compreso la nuova frecciatina: "Occhio a dare giudizi sbagliati". Non contento, Montano ha continuato a criticare l'atteggiamento di Alex con Soleil.

Belli, stanco di essere accusato dall'ex coinquilino ha perso la pazienza: "Viene fuori Aldo, non hai le p..." Il diretto interessato ha invitato il campione olimpico a pensare ai suoi affari, piuttosto che al suo matrimonio con Delia Duran. Poi, Belli ha sostenuto di conoscere chi era in passato il vero Aldo Montano: "Le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale".