Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e, al centro delle trame delle nuove puntate continuerà a esserci la giovane Anna Imbriani, interpretata dall'attrice Giulia Vecchio. La nuova venere del grande magazzino guidato da Vittorio Conti, si è ritrovata al centro delle dinamiche per la sua relazione con Salvatore Amato, che va avanti tra alti e bassi. A svelare dei retroscena sul conto di Anna, ci ha pensato l'attrice stessa la quale ha ammesso che la giovane donna si sente in colpa per il suo passato.

Anna Imbriani al centro delle nuove trame de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, Anna Imbriani è tra le protagoniste di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, dove sta tenendo banco in primis per la sua relazione turbolenta con Salvatore Amato.

Tra alti e bassi, i due stanno portando avanti il loro legame: le difficoltà non mancano anche se, nel corso dei prossimi episodi, Anna Imbriani riceverà un invito ufficiale a casa Amato per le presentazioni in famiglia.

"Anna è ritornata a Milano diversa, più matura e mamma di una bambina", ha ammesso l'attrice in una recente intervista televisiva su Rai 1.

Il retroscena su Anna de Il Paradiso delle signore: ecco cosa succederà con Salvo

"Tuttavia si sente esclusa e colpevole per il suo passato", ha aggiunto ancora l'attrice di Anna de Il Paradiso delle signore 6 svelando così questo retroscena sullo stato d'animo del suo personaggio.

Ma non è finita qui, perché l'attrice pur non sbilanciandosi più di tanto sulla sua relazione con Salvatore Amato, ha voluto comunque fornire dei retroscena su quello che succederà e ha confermato di fatto che i due diventeranno una coppia a tutti gli effetti nel corso di questa sesta stagione.

"Anna in Salvatore troverà un compagno speciale", ha svelato la protagonista de Il Paradiso delle signore parlando del suo legame con il giovane Amato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stop per Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione per la soap

In attesa di vedere l'evolversi del percorso di Anna in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, per l'ultima settimana del mese di dicembre ci sarà un cambio programmazione per la soap opera di Rai 1.

Da lunedì 27 e fino al 31 dicembre, l'appuntamento quotidiano con la soap opera risulta sospeso dalla programmazione del pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Gli episodi saranno sospesi per una settimana, poi da lunedì 3 gennaio 2022 riprenderà il consueto appuntamento in prima visione assoluta che andrà avanti fino al mese di maggio, quando calerà il sipario su questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

La Rai, però, ha già dato il via libera per le riprese della settima stagione che andranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva.