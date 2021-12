Un Posto al sole non va in vacanza e continuerà ad emozionare i suoi fan anche durante l'ultima settimana di dicembre.

Una delle coppie al centro dell'attenzione nelle puntate dal 27 al 30 dicembre sarà quella formata da Franco e Angela. La figlia di Renato avrà un'emergenza al lavoro che potrebbe portarla lontana dalla famiglia per un periodo e Franco non sarà affatto d'accordo sul fatto che lei accetti l'incarico. Intanto Bianca, capirà l'esigenza di sua madre.

Una nuova occasione per Angela potrebbe dividere ancora la famiglia

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Angela riceverà una notizia dalla Fondazione: la sua collega non potrà più occuparsi del progetto in Sicilia e serve qualcuno che la sostituisca.

Per Angela si tratterebbe di un'occasione importante, ma che la porterebbe a stare ancora lontana dalla famiglia per un periodo imprecisato. La donna, infatti, potrebbe restare in Sicilia solo qualche settimana o mese o addirittura trasferirsi sull'isola. Franco reagirà molto male alla notizia e, con un po'di egoismo, penserà che la moglie avrebbe dovuto trovare un altro sostituto.

A casa Boschi tornano le discussioni: anticipazioni settimanali dal 27 al 30 dicembre

I due coniugi discuteranno perché la donna vorrà prendere l'incarico in Sicilia, mentre Franco si domanderà come mai sua moglie abbia tanto bisogno di avere delle soddisfazioni sul lavoro pur avendo una famiglia.

Bianca appoggerà la scelta di sua madre: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per l'ultima settimana di dicembre raccontano che Angela sarà molto amareggiata per le parole di Franco e non saprà prendere una decisione in merito al suo futuro professionale.

La donna ne parlerà con Bianca, che - pur essendo una bambina - ha dimostrato di essere molto saggia e lo dimostrerà ancora: se la mamma tiene al progetto non deve rinunciarci.

L'opinione di Bianca sarà molto importante per Angela che si stupirà per la maturità di sua figlia che le dirà di non essere più una bambina e di capire benissimo la sua necessità di partire per lavoro.

La donna sarà più propensa ad accettare l'incarico in Sicilia, ma Franco riuscirà ad accettare la sua decisione? Intanto a Palazzo Palladini si avvicinerà in Capodanno e Guido sarà coinvolto da Mariella e Silvia per organizzare una festa "esplosiva".