A Uomini e donne è arrivata una nuova dama che ha catturato subito l'attenzione del pubblico. Si tratta di Nadia, una signora di 72 anni molto ben portati, elegantissima e raffinata, che ha deciso di mettersi in gioco per cercare l'amore nello studio di Maria De Filippi. Curioso il fatto che la new entry abbia dichiarato di guardare negli uomini prima di tutto le scarpe che indossano.

La nuova dama di U&D Nadia ha 72 anni: 'Incredibile' ha commentato Gianni

Al Trono Over vi è sempre un via e vai di dame e cavalieri. Una delle ultime arrivate si chiama Nadia, una donna bellissima ed elegantissima.

Non appena ha rivelato di avere 72 anni, tutti sono rimasti a bocca aperta, pure Maria De Filippi. Nessuno infatti, avrebbe mai creduto che fosse più o meno coetanea di Gemma. "Incredibile" ha esclamato Gianni Sperti. La donna dimostra molti, ma molto anni in meno, tanto che anche Armando non ha nascosto il suo stupore. Preso atto dell'età della nuova arrivata, hanno colpito anche i suoi profondi occhi azzurri e i capelli biondi. Un fascino che non passa inosservato.

72 anni e non sentirli! 😍 Nadia si presenta… Troverà l’uomo giusto per lei? #UominieDonne pic.twitter.com/yT32GRuzqK — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2021

Nadia fissata per scarpe: ecco cosa guarda in uomo

Non solo, la signora Nadia ha svelato qualche curiosità sulla sua vita e sulla sua persona.

Ha un figlio di 47 anni a cui è legatissima. Tutti hanno sorriso nel momento in cui la donna ha dichiarato di avere una fissazione per le scarpe. Nel dettaglio, ha svelato come in uomo, lei guardi per prima cosa proprio le scarpe e l'atteggiamento a tavola. Osservando questi due particolari, a detta di Nadia, si può capire il tipo di persona che si ha davanti.

Oltre a questo, la nuova dama ha svelato una curiosità legata al suo passato lavorativo. Ha infatti confessato che quando era giovane, aveva lavorato proprio nello studio che ora è quello di Uomini e donne. All'epoca proprio dove ora si registra il programma di Maria De Filippi, c'erano gli studi di produzione dei film in cui lei ha lavorato come figurante.

Nadia sarà la nuova antagonista di Gemma a U&D?

Nel corso della presentazione, come d'abitudine, la padrona di casa ha chiesto alla nuova arrivata se fosse rimasta colpita da qualcuno. Nadia ha fatto il nome di Lapo ma, una volta scoperto che il cavaliere ha solo 52 anni, ha subito lasciato perdere. Sin da subito, Nadia ha catturato l'attenzione del pubblico che, sui social, hanno avuto parole di apprezzamento per la new entry. Non solo, in molti pensano che Nadia possa essere la nuova antagonista di Gemma Galgani, visto che Isabella, in una delle ultime registrazioni, ha lasciato Uomini e donne insieme a Fabio. Gemma soffre molto la competizione con le altre dame e pertanto tra Nadia e la dama torinese potrebbero esserci scintille.