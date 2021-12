In Beautiful nel corso della settimana che va dal 20 al 24 dicembre, le cose tra Liam e Thomas peggioreranno nel momento in cui Spencer scoprirà che Forrester Jr terrà nel suo appartamento il manichino con le sembianze di Hope. Liam sarà incredulo e chiederà spiegazioni a Thomas, dando vita ad una accesa discussione con lui.

Liam è convinto che Thomas sia ancora ossessionato da Hope

Nelle nuove puntate in onda su Canale 5 sino al 24 dicembre, i telespettatori conosceranno meglio Paris, la sorella, di Zoe. La nuova arrivata metterà gli occhi su Zende, non sapendo che anche Zoe è attratta dal nipote di Eric.

Thomas invece penserà a come riportare alla Forrester Creations il manichino con le fattezze di Hope. Charlie e Hope nel frattempo si chiederanno che fine abbia fatto il manichino. Liam invece si confiderà con Finn, rivelandogli le sue preoccupazioni su Thomas, che ritiene essere ancora ossessionato da Hope.

Beautiful: Liam scopre il manichino di Hope a casa di Thomas

Dopo aver parlato con Finn, Liam deciderà di andare a casa di Thomas,. Quest'ultimo, intanto, sarà al settimo cielo visto che Hope gli avrà chiesto di unirsi al team della Hope For The Future. Steffy sarà grata a Hope per l'opportunità data al fratello ma, nel contempo, sarà preoccupata della reazione di Liam quando lo verrà a sapere.

Il giovane Spencer, intanto, giunto nell'appartamento di Thomas, rimarrà sbalordito nel vedere il manichino del tutto somigliante a Hope.

Liam è Thomas: scoppia la rissa nelle prossime puntate di Beautiful

In Beautiful, dopo lo sconcerto iniziale, Liam comincerà ad osservare nel dettaglio il manichino e pretenderà delle risposte da Thomas.

I due cominceranno a litigare animatamente e Thomas cercherà di spiegare che sta usando il fantoccio come una sorta di ispirazione per il suo lavoro. Liam non crederà affatto a questa versione ed alla fine Thomas cercherà di ribaltare la situazione, accusando a sua volta Liam. Secondo Forrester Jr infatti, sarà Liam ad essere ossessionato da Steffy.

Intanto, Hope e Steffy, comunicheranno a Zende che Thomas è tornato a lavorare per la Hope For The Future e saranno felici per i miglioramenti che continuano a vedere in lui. Ancora non sanno ciò che ha scoperto Liam. Come reagiranno quando verranno a sapere che il manichino è finito a casa di Thomas? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la soap Tv americana, va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 13:40. Solo nelle giornate del 25 e 26 dicembre, Beautiful non verrà trasmessa, per poi riprendere la consueta programmazione.