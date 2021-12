Cambio programmazione in arrivo sulle reti Mediaset in vista del periodo di Natale 2021. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso che subirà delle modifiche strutturali importanti. A "farne le spese" durante il periodo delle feste sarà proprio la conduttrice storica del programma la quale lascerà il timone del suo talk show nelle mani di un altro volto noto della rete ammiraglia Mediaset.

Mediaset, cambio programmazione per Pomeriggio 5: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per le feste di Natale 2021, riguarderà in primis la quotidiana messa in onda di Pomeriggio 5.

Quest'anno, infatti, Mediaset ha scelto di non stoppare l'appuntamento con il talk show che coniuga attualità, informazione e spettacolo.

Tuttavia, al timone delle prossime puntate di Pomeriggio 5 non ci sarà Barbara d'Urso, la quale sarà fuori dalla sua trasmissione per circa un mese.

Barbara d'Urso fuori da Pomeriggio 5 durante le feste di Natale

Il cambio programmazione di Pomeriggio 5 comincerà il prossimo lunedì 20 dicembre, quando alle 17:25 al timone del talk show ci sarà la giornalista Simona Branchetti, volto noto del Tg 5 e quest'estate già al timone di Morning News in onda sempre su Canale 5.

Sarà lei la padrona di casa della versione "News" del talk show di Barbara d'Urso che per l'occasione si sposterà anche in un altro studio di Cologno Monzese, lo stesso dove va in onda anche Mattino 5 News, condotto da Francesco Vecchi (già timoniere della versione "classica" al fianco di Federica Panicucci).

Barbara d'Urso, quindi, per un po' di settimane non sarà in compagnia del suo amato e affezionato pubblico che la sta seguendo anche quest'anno, malgrado le numerose modifiche apportate alla formula del suo talk show.

A differenza degli altri anni, infatti, Pomeriggio 5 ha subito delle sostanziali modifiche legate in primis ai contenuti del programma.

Calano gli ascolti di Pomeriggio 5: d'Urso in difficoltà ma ritorna a gennaio

Mediaset ha scelto di abolire tutta la parte dedicata al gossip e alla cronaca rosa, per dedicare maggiore spazio all'attualità e alla cronaca nera.

Una scelta che, dal punto di vista auditel, ha avuto le sue conseguenze, dato che la trasmissione in questi mesi si è assestata su una media compresa tra il 12 e il 15%, con record negativi anche dell'11%.

Nonostante il calo di ascolti di questa edizione, Mediaset continua a puntare su Barbara d'Urso che da gennaio 2022, tornerà di nuovo al timone del suo talk show pomeridiano e dovrebbe approdare di nuovo anche in prime time con La Pupa e il Secchione.