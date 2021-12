In Beautiful tra qualche settimana, Thomas sarà in pericolo di vita. Il giovane dovrà subire un delicato intervento chirurgico al cervello a causa di un edema cerebrale. Hope sarà disperata e non si allontanerà un attimo dal suo capezzale, pregando che il giovane Forrester si risvegli. Non è escluso che Thomas, qualora riesca a sopravvivere, possa rimanere menomato. In tutto questa intricata vicenda, Hope sarà all'oscuro di essere stata appena tradita da Liam con Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Thomas in coma a causa di un edema cerebrale

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Thomas continuerà ad avere delle allucinazioni, comportandosi con il manichino con le sembianze di Hope come se di fronte ci fosse realmente la ragazza.

Tutto peggiorerà nel momento in cui Finn e Hope cercheranno di farlo ragionare, ma proprio durante un'accesa discussione avrà un collasso e cadrà a terra privo di sensi. Trasportato d'urgenza in ospedale, verrà sottoposto a degli esami medici, dai quali emergerà che ha un edema al cervello. Finn spiegherà che, proprio a causa di questo, Thomas soffriva di allucinazioni e si comportava in modo strano. Non era pazzo come tutti sospettavano.

Thomas in fin di vita, Hope resta al suo capezzale

Thomas sarà in condizioni critiche e Finn spiegherà ai familiari, compresa Hope, che l'edema va assolutamente rimosso. Per questo il ragazzo verrà portato subito in sala operatoria per affrontare una delicata e rischiosa operazione al cervello.

Hope scoppierà a piangere non appena scoprirà di quale patologia soffre Thomas e si sentirà in colpa, anche perché il giovane si è sentito male proprio mentre discuteva con lei. Finn cercherà di rincuorarla, mentre Hope deciderà di rimanere al capezzale di Thomas notte e giorno. Come la prenderà Liam?

Thomas riuscirà a salvarsi dopo l'operazione al cervello?

In Beautiful, Hope pregherà affinché Thomas riesca a superare l'intervento e nel contempo ripenserà con nostalgia ai bei momenti trascorsi insieme, consapevole che il suo atteggiamento ossessivo era dovuto solo alla malattia. Hope vedrà tutto con occhi diversi e sembrerà disposta a perdonare il male fattole dal ragazzo in passato.

Con il prosieguo delle puntate sia Hope che Ridge e Steffy attenderanno il risveglio di Thomas, anche per capire se il giovane abbia riportato delle conseguenze a seguito dell'operazione al cervello. Thomas riuscirà a salvarsi? Per scoprirlo non resta che seguire i nuovi appuntamenti con la soap tv americana, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset Play Infinity, invece, è possibile recuperare gli episodi già trasmessi.