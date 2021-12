Alex Belli è stato squalificato dal Gf vip, eppure fanno ancora discutere le dinamiche tv che lo vedevano protagonista al reality, come emerge in queste ore in seguito ad un suo avvistamento con la promessa sposa, Delia Duran. Samy Youssef ha condiviso con gli utenti i particolari della reunion post-Gf vip dei promessi sposi a cui lui ha assistito con i suoi stessi occhi .

Per l'occasione l'ex gieffino ha parlato dei due promessi sposi, definendoli 'una coppia aperta'. Un intervento diventato virale in rete e che ha scatenato le reazioni più disparate.

Alex Belli esce dalla Casa: parla Samy Youssef

La 27esima puntata del Gf vip 6 ha visto Alex Belli ricevere la comunicazione di immediata squalifica [VIDEO] dal reality [VIDEO], per aver trasgredito in diretta le regole del distanziamento anti-Coronavirus con Delia Duran, ospite nella Casa.

In occasione della visita nel reality, Delia aveva comunicato al promesso sposo che avrebbe voluto porre fine alla loro relazione. Questo, al momento che nelle ore precedenti lui si era reso protagonista di un bacio francese con Soleil Sorge, nel reality. Col senno di poi, molti sono gli interrogativi dell'occhio pubblico, sull'evoluzione del rapporto tra i promessi sposti, dal momento che Alex non è più in gioco al Gf vip.

Dell'attore parla ora, in particolare, l'ex gieffino Samy Youssef, in una diretta social condivisa con altre Gf vip 6.

Samy Youssef e l'avvistamento dei promessi sposi post-Gf vip 6

In occasione della diretta social condivisa con Ainett Stephens, Clarissa Hailé Sélassié e Jo Squillo, Samy Youssef condivide con gli utenti e le ex coinquiline nella Casa il retroscena dell'avvistamento di Delia Duran e Alex Belli in un hotel.

"Li ho visti davanti ai miei occhi la stessa sera in un hotel -fa sapere sul post della 27esima puntata del Gf vip - Ti posso dare la garanzia che erano lì a pomiciare davanti ai miei occhi".

I promessi sposi sono una coppia aperta?

Ma non è tutto. Perché poi l'ex gieffino sostiene che Alex Belli e Delia Duran sarebbero una coppia aperta in segreto e di aver inscenato una strategia di marketing con i continui litigi registrati al Gf vip con Soleil Sorge: "Mi viene allora da pensare che sia tutto programmato ancora alla grande, ancora non ci credete che sono una coppia aperta?

".

Nel frattempo, a margine della diretta social sui promessi sposi le reazioni degli utenti sono tra le più disparate: "Hanno preso tutti in giro e Soleil fa parte del gioco"; "Samy ti crediamo"; "Ma sì, che novità"; "Come Lulù e Manuel".