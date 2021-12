Cambio programmazione sulle reti Mediaset in vista della giornata di Natale 2021. Il palinsesto di Canale 5, infatti, subirà delle modifiche in questa giornata speciale e, a farne le spese saranno in primis le soap del pomeriggio. Stando a quanto apprende Blasting News, per la giornata di sabato 25 dicembre, non è previsto l'appuntamento con Beautiful e neppure quello con la soap iberica Una vita.

Mediaset, cambio programmazione Natale 2021: cancellata Una Vita

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per la giornata del 25 dicembre partirà sin dal mattino, dato che alle ore 10 sarà trasmessa la Santa Messa di Natale, alla quale seguirà alle 11 un film natalizio che prenderà il posto della trasmissione Forum.

Modifiche al palinsesto anche nella fascia pomeridiana, dove a farne le spese saranno gli appuntamenti con le soap che ogni giorno appassionano una media di circa due milioni e mezzo di spettatori.

Per la giornata di sabato 25 dicembre risulta cancellato l'appuntamento con Beautiful e a seguire anche quello con il doppio episodio di Una Vita.

Ecco cosa va in onda il 25 dicembre su Canale 5 al posto di Beautiful e Una Vita

Le due soap non andranno in onda in questo sabato speciale di festa e saranno sostituite dalle 13:40 dalla replica del Concerto di Natale 2021 in Vaticano, condotto da Federica Panicucci che sarà trasmesso la serata del 24 dicembre in prima visione assoluta sempre su Canale 5.

Panicucci, quindi, terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia durante il sabato di Natale con la replica del concerto che potrà contare sulla presenza di svariati ospiti, tra cui Rita Pavone, Angunn e Francesca Michielin.

A seguire, salterà anche l'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che osserverà un turno di stop dalla programmazione del weekend di Canale 5 e sarà sostituito da un film natalizio.

Nel prime time di Natale, Michelle Hunziker sfida Alberto Angela

Alle 18:45, invece, confermato l'appuntamento (in replica) con il game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti mentre dopo il Tg 5 della sera, ci sarà spazio per una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto dalla coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

In prime time, invece, per la serata del 25 dicembre andrà in onda una puntata speciale di All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker che, questa volta, sarà dedicato interamente ai bambini.

Saranno i più piccoli i protagonisti di questa serata speciale di Natale del talent show che in prime time dovrà vedersela contro la puntata evento del programma Stanotte a Napoli, con Alberto Angela, che sarà trasmessa il 25 dicembre nel prime time di Rai 1.