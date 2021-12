Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 3 da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero interessanti. In particolare, Patrizio sarà sconvolto per la fine della storia con Clara e penserà che sia tutta colpa di Alberto. Nel mentre, Rossella partirà per Bolzano con Riccardo e non penserà ai suoi problemi familiari. Allo stesso tempo anche Michele partirà per Milano per lavoro e così Silvia si renderà conto che passerà le feste natalizie da sola.

Nel frattempo, Guido e Renato vorranno prendersi cura di Otello, in modo tale che l'uomo molli la presa su Silvia. Intanto, Patrizio deciderà di passare il Natale al caffè Vulcano e nessuno potrà fargli cambiare idea. Infine, Rossella e Riccardo vivranno dei momenti di tensione a causa della presenza di una donna misteriosa.

Rossella partirà per Bolzano con Riccardo

Intanto, arriverà il giorno dell'esame di magistratura per Susanna che verrà supportata da Niko, in quello che può rappresentare un traguardo molto importante per la ragazza, per la realizzazione dal punto di vista professionale.

Poco dopo, Rossella a Bolzano metterà da parte i suoi problemi di famiglia, mentre Alberto cercherà di riavvicinarsi a Clara.

Successivamente, Guido e Renato si prenderanno cura di Otello, in modo tale che quest'ultimo possa allentare la presa su Silvia. Nel mentre, il soggiorno di Rossella a Bolzano desterà l'interesse di qualcuno. Invece, Viola e Diego saranno molto preoccupati per Raffaele e così decideranno di parlare con Patrizio.

Roberto intanto, sfogherà tutto il suo nervosismo su Nunzio.

Poco dopo, una donna misteriosa metterà a rischio la permanenza di Rossella a Bolzano. Nel frattempo, Clara prenderà una decisione che lascerà Patrizio senza parole, mentre Guido e Renato faranno una sorpresa a Otello.

Nel mentre, Patrizio sarà deciso a voler passare il Natale al caffè Vulcano da solo e nessuno potrà fargli cambiare idea. In tutto questo, Silvia e Otello saranno pronti a partire per Indica, mentre Rossella e Riccardo vivranno dei momenti di tensione a causa della donna misteriosa.