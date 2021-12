Grandi colpi di scena nelle nuove puntate di Uomini e donne che presto andranno in onda su Canale 5. I retroscena che emergono dall'ultima registrazione di questa settimana, rivelano che per la tronista Andrea Nicole è arrivato il momento della resa dei conti finale e così ha salutato il pubblico che ha avuto modo di conoscerla in queste settimane, facendo una scelta del tutto anomala. Peccato, però, che le reazioni di Gianni Sperti e quella di Maria De Filippi non siano state positive, in particolare l'opinionista è stato molto duro nei confronti della ragazza.

Retroscena Uomini e donne nuove puntate: Andrea Nicole nel mirino per la scelta segreta

Nel dettaglio, i retroscena su Uomini e donne rivelano che Andrea Nicole ha comunicato di aver avuto un incontro segreto con il pretendente Ciprian.

Il tutto è avvenuto senza che la tronista mettesse al corrente la redazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi e così, quando lo ha confessato in studio, è scoppiato il putiferio.

La reazione di Gianni Sperti è stata una delle più dure. L'opinionista, infatti, ha puntato il dito contro Andrea Nicole lasciandosi andare ad una serie di insulti e offese che non sono passati inosservati.

Per Gianni, infatti, Nicole sarebbe stata una grandissima delusione dato che alla fine di questo percorso ha soltanto ingannato la redazione di Uomini e donne.

Gianni Sperti perde le staffe con Andrea Nicole a U&D

Addirittura Gianni è arrivato a mettere in discussione tutto il percorso della tronista, ipotizzando che potrebbe essersi incontrata con Ciprian anche altre volte, da soli, senza dire nulla alla redazione.

Di fronte alle offese e agli insulti di Gianni Sperti, Andrea Nicole non ha saputo trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere, ammettendo che si aspettava una reazione del genere in studio dopo la sua confessione.

Del resto, Nicole ha "bruciato" quella che era una delle scelte più attese di questa stagione di Uomini e donne, dopo che Maria De Filippi l'ha scelta come prima tronista "transessuale" della storia del programma di Canale 5.

De Filippi delusa dalla tronista Andrea Nicole: retroscena Uomini e donne

Ebbene, stando ai retroscena che emergono dalla registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne previste per dicembre su Canale 5, anche la stessa conduttrice non ha per niente apprezzato questo modo di fare della tronista.

Maria De Filippi, infatti, ha bacchettato Andrea Nicole senza nascondere la sua delusione e facendo presente il fatto che poteva essere sincera con la redazione, evitando questo incontro segreto fuori dallo studio, dato che ormai era palese a tutti che la scelta fosse dietro l'angolo.

Insomma il percorso della tronista non si è affatto concluso nel migliore dei modi e chissà a questo punto, quale sarà la reazione degli spettatori dopo aver visto in tv l'epilogo del suo percorso a U&D.