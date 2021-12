L'episodio di Un posto al sole andato in onda mercoledì 22 dicembre si è concluso mostrando agli spettatori un misterioso nuovo personaggio femminile.

Nelle puntate di Upas, attualmente in onda, Rossella e Riccardo si stanno concedendo una rilassante vacanza a Bolzano. I due stanno visitando la città, godendosi la splendida atmosfera natalizia del centro storico innevato. Tale atmosfera serena è stata però turbata da una presenza inquietante, che li ha spiati mentre erano intenti a visitare lo storico mercatino del Trentino. A fine episodio si è, infatti, potuta notare una misteriosa figura femminile intenta ad osservare la giovane coppia.

Ma chi è questa donna e cosa vuole da loro?

Un posto al sole: una donna misteriosa spia Riccardo e Rossella

Gli episodi natalizi di Un posto al sole, avrebbero dovuto consacrare definitivamente la coppia formata da Riccardo Crovi (Mauro Racanati) e Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo), tuttavia pare proprio che le cose siano destinate ad andare diversamente. Va detto che finora la vacanza dei due è sembrata procedere decisamente bene.

Complice una cornice molto suggestiva, la coppia è sembrata molto affiatata, tuttavia nel finale della puntata di mercoledì 22 dicembre, una scena ha lasciato presagire che questo idillio romantico sia destinato a terminare.

Upas, puntate natalizie: arriva la moglie di Riccardo

Nella puntata di mercoledì 22 dicembre, una misteriosa e affascinante donna ha iniziato a seguire Rossella e Riccardo, mentre erano intenti a visitare il mercatino natalizio di Bolzano. Durante la puntata, quest'ultima non ha proferito parola e si è limitata a guardare con uno sguardo torvo i due giovani scambiarsi effusioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia Riccardo l'ha notata e, con una scusa piuttosto goffa, ha chiesto a Rossella di rientrare in albergo.

Va aggiunto che Ross ha già notato la donna, anche se, per il momento, ha preferito glissare sull'argomento. Ma chi è questo nuovo personaggio misterioso? Per adesso non è stata ancora rivelata agli spettatori la sua identità, ma le anticipazioni confermano che la donna si chiama Virginia Rinaldi, ed è la ex moglie di Crovi.

Un posto al sole, anticipazioni fino al 24 dicembre: Virginia tratta male Rossella

Le anticipazioni rivelano che Virginia (Desirée Noferini) si comporterà in modo molto "acido" con la nuova compagna del suo ex. A quanto pare la donna non ha ben digerito la separazione da Riccardo e riverserà tutto il suo risentimento verso un'ignara Ross.

Tale situazione porterà la nuova coppia a litigare aspramente, con buona pace della vacanza in Alto Adige, che andrà letteralmente a rotoli.