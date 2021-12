Francesca Cipriani è uscita da qualche settimana dalla casa del Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini. L'ex gieffina non ha accettato la posticipazione della fine del programma ed ha abbandonato il GFVip. Intervistata da Rosalinda Cannavò a Casa Chi il 29 dicembre, Cipriani ha fatto un bilancio della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. In particolare ha espresso la sua opinione sulle coppie che sono nate sotto i riflettori del Reality Show. A tal proposito, Cipriani ha affermato di non credere nel flirt tra Soleil Sorge e Alex Belli e su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si è pronunciata, poiché a suo avviso è troppo presto per trarre conclusioni.

Francesca ha parlato, inoltre, del suo futuro matrimonio con il fidanzato Alessandro e ha confessato quali sono i vipponi che più le mancano.

Francesca Cipriani sulle coppie nate al GfVip: 'Nulla di vero'

L'ex gieffina Francesca Cipriani è stata ospite a Casa Chi mercoledì 29 dicembre e, nell'intervista, non si è risparmiata. La ragazza ha voluto dire la sua in merito alle coppie nate all'interno della casa di Cinecittà. Secondo la bionda, le storie d'amore di questa edizione del Grande Fratello Vip non sono vere, in particolare su Soleil e Alex ha riferito di non aver visto dei sentimenti sinceri. Della neo-coppia formata da Alessandro e Sophie, Francesca non ha dato una sua opinione, in quanto, secondo il suo punto di vista, è ancora troppo presto per dare un giudizio.

L'ex concorrente, però, ha detto di aver visto Codegoni più presa da Gianmaria Antinolfi e ha aggiunto: "Qui si cambia troppo velocemente partner, bisogna vedere se è gioco o realtà... ora è entrato un altro, meglio l'altro che quello di prima. Non vedo nulla di vero". Infine, Cipriani ha confessato di vedere solo strategia nei flirt all'interno della casa: "In questa edizione si gioca molto, nelle altre vedevo reali attrazioni...

cavalcano molto questa cosa per avere le clip... sono veramente troppe coppie".

L'ex gieffina parla del suo futuro matrimonio e rivela quali sono i concorrenti che le mancano

Nell'intervista a Casa Chi, non si è potuto non parlare dell'amore che l'ex concorrente prova per il suo Alessandro. In particolare, la ragazza ha detto che i due si sposeranno nell'anno nuovo, ma la data è ancora da definire.

In merito ai suoi compagni di viaggio, Cipriani ha confessato di aver legato molto con alcuni e di sentire la mancanza di Carmen Russo, Giucas Casella, Manila Nazzaro e Manuel Bortuzzo. Tra i suoi amici della casa è emerso anche Giacomo Urtis, ma tra di loro l'amicizia c'era anche fuori dal reality show e probabilmente continuerà ancora.