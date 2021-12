Prosegue con successo la messa in onda della soap opera italiana più longeva della tv. Si tratta di Un posto al sole, la fiction daily in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3.

Archiviata la questione controversa del cambio di programmazione, le vicende di Palazzo Palladini continueranno a sorprendere il pubblico con nuovi colpi di scena. Lo ha confermato Riccardo Polizzy Carbonelli, alias Roberto Ferri. Nel corso di un'intervista l'attore ha anticipato: "In arrivo colpi di scena per il trio Ferri-Marina-Fabrizio".

Anticipazioni Un posto al sole, Riccardo Polizzy Carbonelli: 'I fan non si annoieranno'

Anche se recentemente sembra essersi "rammollito" con l'arrivo delle nipoti, Roberto Ferri resta pur sempre il villain di Un posto al sole e, dunque, sarà al centro di nuove intricate trame. Il suo interprete, Riccardo Polizzy Carbonelli, ha rilasciato alla rivista Nuovo un'intervista in cui ha rivelato alcune anticipazioni che riguarderanno il suo personaggio nelle prossime puntate della soap. "I fan non avranno modo di annoiarsi. Ci saranno nuovi colpi di scena ai Cantieri che coinvolgeranno Ferri, Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti)", ha rivelato l'attore. Tempi duri si prospettano anche per la ditta Rosato il cui destino "sarà messo a dura prova", annuncia Polizzy.

L'attore di Roberto Ferri su un'eventuale cambio di palinsesto: 'Ce la giocheremo'

Sempre nel corso dell'intervista riportata su Nuovo, Riccardo Polizzy Carbonelli ha parlato del breve periodo in cui si parlava di uno spostamento di orario. Come ben si ricorderà, qualche mese fa erano diventate insistenti le voci su un probabile cambio di palinsesto che avrebbe anticipato la messa in onda di Un posto al sole al tardo pomeriggio.

La notizia aveva sconvolto i fan della soap che avevano iniziato a protestare sui social contro la decisione della Rai. Dopo qualche settimana è arrivata la smentita e le acque si sono calmate.

A tal proposito, l'interprete di Roberto Ferri ha dichiarato: "Io e i colleghi abbiamo deciso di stare in silenzio, continuando a fare del nostro meglio.

Comunque, se in futuro la Rai dovesse decidere di spostare la fiction, ce la giocheremo".

Il ritorno di Lara nelle attuali puntate di Un posto al sole

Nelle puntate di Un posto al sole recentemente in onda su Rai 3 si è rifatto vivo il personaggio di Lara (Chiara Conti), la rivale di Marina. Cosa avrà in mente di fare? Quali sono le sue reali intenzioni? Non è ancora ben chiaro, ma la furba Giordano è già in allerta, tanto da rifiutarsi di affiancare Rosato nella gestione del pastificio, poiché teme che la donna possa estrometterla all'interno dei Cantieri. Impegnata come sempre a non perdere la fiducia dell'ex marito, Marina continua a tenere sotto controllo le mosse della rivale Martinelli. Quest'ultima, dal canto suo, non è una sprovveduta e, stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate della soap capirà di non avere Ferri dalla sua parte e si preparerà ad agire di conseguenza.