Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, riguardanti le trame delle puntate che saranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre su Rai 1, sono ricche di tensioni emotive e di pathos. Scendendo nei particolari, Agnese, grazie all’aiuto di Vittorio, riuscirà finalmente a raccontare ai figli la verità su Giuseppe Amato. Questa rivelazione spingerà Tina a rinunciare all’operazione chirurgica per stare più vicino alla madre. Salvatore, dopo aver fatto pace con la madre, tornerà a casa ma dovrà fare i conti con una brutta notizia che riguarda la sua relazione con Anna.

Nel frattempo, Flora scoprirà altre cose sul conto di Achille Ravasi e deciderà di non denunciare più la famiglia Guarnieri. Dora e Armando scopriranno che il seminarista Nino ha un momento di crisi e Irene spingerà la sua amica a farsi avanti con lui. Riuscirà la giovane Dora a conquistare il cuore di Nino?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio sprona Agnese a raccontare la verità ai suoi figli

Tina decide di non operarsi per poter stare più vicina alla madre Agnese, che continua ad essere in rapporti tesi con Salvatore. Lo stesso tipo di rapporto si verifica tra Anna e il fidanzato, la donna, contrariata dal comportamento rigido di Salvo nei confronti della madre, decide di prendere le distanze da lui.

Nel frattempo, il Natale è alle porte, e il Paradiso decide di supportare una raccolta di beneficenza guidata da Don Severio per aiutare i poveri che rischiano di rimanere senza casa a causa della chiusura di uno dei centri di accoglienza. Flora continua le indagini sulla morte del padre Achille confidando a Ludovica quello che ha scoperto sui Guarnieri.

Agnese vuole chiarirsi con Vittorio rivelandogli che Giuseppe ha, in realtà, un'altra famiglia.

Ludovica consiglia a Flora di non denunciare la famiglia Guarnieri in merito alla questione Ravasi e le spiega anche perché non bisogna mai mettersi contro di loro. Così la giovane stilista americana decide di andare via da Milano e trascorrere le vacanze di Natale negli Stati Uniti.

Il direttore del Paradiso delle Signore consiglia ad Agnese di raccontare a Salvo tutta la verità su Giuseppe. Nel frattempo, il signor Conti invita Tina a cena fuori, facendo rimanere da soli in casa Agnese e Salvatore, sperando nella loro riconciliazione.

Flora scopre la combinazione della cassaforte dei Guarnieri

Dopo aver detto la verità su Giuseppe a Salvatore, Agnese decide di raccontarla anche alla figlia Tina. Dora e Armando sono molto preoccupati a causa degli strani atteggiamenti assunti dal seminarista Nino. Dopo aver scoperto la verità sul padre Giuseppe, Tina e Salvatore si prendono cura della madre Agnese, che finalmente si sente libera di parlare del suo legame con il capo magazziniere Ferraris.

Nonostante i consigli ricevuti da Ludovica, Flora continua le sue ricerche scoprendo la combinazione della cassaforte dei Guarnieri, ma un'altra notizia sul conto di suo padre Achille la sconvolge.

Il Paradiso delle Signore, trame puntate dal 13 al 17 dicembre: Nino in crisi, Dora si fa avanti

Tina, nelle nuove puntate della daily soap Il Paradiso delle Signore, annuncia alla madre Agnese di non volersi operare per starle al suo fianco. Dora e Armando, incuriositi, leggono il bigliettino che Nino ha appeso all'albero del Paradiso, ma rimangono molto turbati dal contenuto. Flora, intanto, prende la decisione di non denunciare la famiglia Guarnieri sulla questione Ravasi. Grazie al chiarimento tra Armando e Salvatore, il signor Ferraris dichiara i suoi sentimenti ad Agnese.

Flora sta per partire per l'America, ma prima di farlo decide di consegnare dei regali ad hoc per le Veneri. Quando Armando scopre che Nino ha un momento di crisi esistenziale decide di raccontare tutto a Don Saverio, e Irene consiglia a Dora di sfruttare l'occasione per farsi avanti con il seminarista. Infine, Anna, per paura che Salvatore reagisca malissimo davanti alla verità su sua figlia, prende una decisione dolorosa e inaspettata.