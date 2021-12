Il prossimo anno, l'Eurovision Song Contest si terrà in Italia, grazie alla vittoria della band Maneskin. A ospitare la celebre kermesse canora sarà la città di Torino. Da giorni si rincorrono le voci sui nomi dei possibili conduttori. Tra rumor e smentite, nelle scorse ore si è fatto sempre più insistente il nome di Laura Pausini, cantante famosa in tutto il mondo. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale di gossip e cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip.

La cantante di Solarolo Laura Pausini alla conduzione dell'Eurovision

Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere la cantante di Solarolo, Laura Pausini, la conduttrice della prossima edizione dell'Eurovision Song Contest che si terrà come anticipato il prossimo maggio a Torino. La vincitrice di Sanremo 1993 nella sezione giovani con il brano "La solitudine", che l'ha resa famosa in tutto il mondo, si sarebbe presa del tempo per decidere. Sulle pagine del settimanale di gossip si legge al riguardo: "Per la conduzione dell'Eurovision Song Contest che si terrà a Torino, in Rai si fa un nome di fama mondiale: Laura Pausini. La cantante si sarebbe presa del tempo per accettare." Quale sarà la sua decisione?

Non resta che aspettare ulteriori indizi e dichiarazioni per scoprirlo. Intanto, è davvero inarrestabile il successo dei Maneskin, la band vincitrice prima del Festival di Sanremo 2021 e poi appunto dell'Eurovision Song Contest. Il gruppo rock dalla vittoria del Festival sta scalando le classifiche musicali con il suo nuovo album dal titolo: "Teatro d'Ira - volume 1."

La carriera di Laura Pausini e la storia italiana dell'Eurovision

Quella che si svolgerà al Palaolimpico di Torino dal 14 al 22 marzo 2022 sarà la sessantaseiesima edizione dell'Eurovision.

È la terza volta, che il nostro Paese ospiterà questa importante manifestazione canora seguita in tutta Europa. La prima volta è stata nel 1965 a Napoli grazie alla vittoria della cantante Gigliola Cinquetti che trionfò con il popolare brano "Non ho l'età," la seconda nel 1991 a Roma, nello studio di Cinecittà. Ora, a distanza di molti anni, la celebre kermesse è pronta a far ritorno in Italia per la quarta volta e potrebbe essere condotta proprio da una delle cantanti italiane più apprezzate e conosciute al mondo, la romagnola Laura Pausini come già anticipato in precedenza.

Con più di 70 milioni di dischi venduti, vincitrice di 4 Latin Grammy Awards e di un Grammy Awards, Laura Pausini ha pubblicato ben 13 album in studio ed è stata la prima donna ad esibirsi allo Stadio San Siro nel 2007.