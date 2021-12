Nell’ultimo anno la fiction Mediaset ha regalato prodotti di grande successo in onda su Canale 5. Hanno fatto il record di ascolti Luce dei tuoi occhi con Anna Valle - la maestra di danza alla ricerca della figlia - Buongiorno mamma, fino a Storia di una famiglia perbene. Proprio per questo motivo, sono state anticipate le novità per il 2022 da Daniele Cesarano, già al lavoro per non deludere le aspettative dei telespettatori. Tanta la gioia dei fan, che hanno commentato con entusiasmo sui social l'arrivo di attori amatissimi come Raoul Bova, Sabrina Ferilli, Claudio Amendola e Vanessa Incontrada.

Novità Mediaset 2022: arriva Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi

Una coppia che era già apparsa in Che Dio ci aiuti, nel finale della scorsa stagione, quella composta da Francesca Chillemi e Can Yaman. i due attori, ancora una volta insieme sul piccolo schermo, saranno i protagonisti della nuova serie TV Viola come il mare. Stando alle prime indiscrezioni, il nuovo gioiellino dovrebbe andare in onda dopo le festività natalizie.

Sempre dopo Natale, su Canale 5 verrà trasmessa Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada. Cast d'eccezione per Più forti del destino, dove vedremo Loretta Goggi, Francesco Arca, Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti.

Torna a emozionare il pubblico Raoul Bova con la nuovissima Giustizia per tutti, mentre Claudio Santamaria sarà il protagonista maschile di L'ora.

Buongiorno mamma 2 ci sarà

Visto il grande successo ottenuto, Mediaset ha deciso di dare vita alla seconda stagione di Buongiorno mamma, che tanto ha emozionato il pubblico con le sue trame ricche di colpi di scena e sentimenti contrastanti.

Per chi ama il genere poliziesco, arriva I Pinguini di Ponte Milvio. Sarà certamente gradito il ritorno di Claudio Amendola su Canale 5 con la nuova fiction Il patriarca, targata Taodue.

Sempre della stessa casa produttrice, Lady Corleone con Rosa Diletta Rossi.

Sabrina Ferilli torna su Canale 5 con una nuova serie TV

Le sorprese non mancano per il nuovo anno di programmazione Mediaset. Daniele Ceserano ha anticipato che nel 2022 tornerà su Canale 5 una delle attrici più apprezzate del panorama italiano: Sabrina Ferilli.

La fiction sarà diretta dai registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Insomma, non mancheranno le novità per la stagione Mediaset 2022, ricca di serie e fiction con attori di grande fama e favore di pubblico. Sicuramente, ci saranno anche altre nuove uscite che attendono i telespettatori. Sui social la notizia del sequel di Buongiorno mamma è stata presa con molta gioia dai fan, che non vedono l'ora di scoprire che cosa succederà nelle puntate inedite che andranno in onda prossimamente su Canale 5.