Giovedì 9 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, c'è stata una lite che ha visto come protagoniste Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Sorge non le ha mandate a dire, tanto da definire Sophie "di plastica". A dire la sua in difesa di quest'ultima, tramite social, ci ha pensato il papà di Sophie, Stefano Codegoni, che con un tweet ha "ironizzato" sulla situazione che Sorge ha con Alex Belli all'interno della casa.

Sophie e Soleil di nuovo una contro l'altra

Le due concorrenti del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Soleil Sorge non hanno mai legato fino in fondo all'interno della casa.

Dopo un periodo di apparente calma, nella giornata del 9 dicembre è scoppiata l'ennesima lite. Le due hanno discusso animatamente, arrivando anche a insultarsi. In particolare Soleil ha deciso di colpire la rivale sull'aspetto fisico, accusandola di essere ricorsa troppo alla chirurgia: "Sei più piena di plastica che personalità e intelletto". Sophie, a tali affermazioni, ha fatto intendere di non aver mai nascosto di essersi rifatta: "Non mi sento offesa perché tanto ho rifatto solo il seno". Sorge non ha saputo placarsi e ha attaccato nuovamente la coinquilina: "Questo tono da lagna è insopportabile".

Il papà di Sophie sbotta su Twitter

In pochi minuti la litigata delle due vippone hanno fatto il giro del web e tra tutti è emerso un tweet del papà di una delle due rivali: Sophie.

Stefano Codegoni infatti, per difendere la figlia, ha voluto "ironizzare" sulla liaison che Soleil Sorge sta intraprendendo con Alex Belli, nonostante quest'ultimo sia sposato. "E comunque meglio farsi le tet.. che stare con i mariti delle altre". Nonostante Alex abbia fatto delle nozze "simboliche" con Delia Duran, i due si definiscono sposati e di conseguenza Soleil starebbe flirtando, a tutti gli effetti, con un uomo sposato.

Stefano ha deciso, dunque, di difendere la figlia con la stessa ironia che Sorge ha da sempre e il web è impazzito ulteriormente. Tra i commenti del tweet molti hanno fatto una "standing ovation", altri ancora hanno soprannominato il papà della Codegoni "King". Un altro utente ha rincarato la dose scrivendo. "Urlalo Stefano urlalo!".

C'è chi invece ha difeso Soleil, affermando che con questa esternazione di Stefano non si sia comportato meglio della rivale della figlia: "Non che quello che hai appena detto sia meglio", scrive un utente.