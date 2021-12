I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, a tenere banco, in queste ore è il nuovo arrivato Alessandro Basciano. L'ex corteggiatore di Uomini e donne da quando ha messo piede all'interno della casa di Cinecittà si è fatto subito notare per la sua avvenenza fisica che non ha lasciato indifferenti alcune donne del cast. Tra queste vi sono Soleil e Sophie, le due ragazze alle quali Alessandro si è avvicinato in questi giorni.

Alessandro Basciano dorme con Soleil Sorge al GF Vip

Nel dettaglio, subito dopo l'arrivo in casa di Alessandro Basciano, sia Soleil che Sophie non hanno nascosto un certo interesse nei confronti del nuovo arrivato nella casa del GF Vip.

Le due gieffine sono rimaste particolarmente "colpite" dall'avvenenza fisica del ragazzo senza nascondere che potrebbe essere il loro tipo di uomo ideale.

E così, approfittando un po' di questa situazione, Alessandro si è subito diviso tra le due ex protagoniste di Uomini e donne che proprio come lui, hanno condiviso l'esperienza nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Sabato notte, dopo la consueta festa fatta nella casa del GF Vip, Alessandro è andato a dormire con Soleil Sorge. I due hanno condiviso lo stesso letto e, ad un certo punto si sono ritrovati abbracciati e avvinghiati l'uno all'altro.

La verità di Alessandro diviso già tra Soleil e Sophie Codegoni

Una situazione che non è passata inosservata e che ha fatto subito discutere sul web e sui social, dove in tanti pensano già che dopo l'uscita di scena di Alex Belli dalla casa di Cinecittà, Soleil possa ritrovare il sorriso e la spensieratezza di una volta, proprio al fianco del giovane Basciano.

Ma non è finita qui, perché sebbene Alessandro abbia dormito con Soleil Sorge in questi primi giorni di permanenza nella casa del GF Vip, al tempo stesso non ha nascosto di pensare anche a Sophie Codegoni.

Secondo il ragazzo, infatti, l'amica speciale di Gianmaria Antinolfi, proverebbe un certo interesse nei suoi confronti.

La confessione di Alessandro su Sophie e c'entra anche Gianmaria

"Secondo me io piaccio a Sophie", ha ammesso Alessandro parlando di Sophie in sauna con Giacomo e Lulù. E poi ancora Basciano si è detto convinto del fatto che, "se non ci fosse stato Gianmaria Antinolfi, si sarebbe avvicinata".

Insomma Alessandro è convinto del fatto che se non fosse in corso questa presunta love story tra Sophie e Gianmaria, la ragazza si sarebbe avvicinata a lui.

Cosa succederà a questo punto? Tra Soleil e Sophie si riaccenderà lo "scontro" per il giovane e aitante Alessandro oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.