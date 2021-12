Stasera, lunedì 20 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la 29^ della sesta edizione. Un'interessante anticipazione che sta circolando da qualche ora, riguarda i nomi dei due personaggi famosi che entreranno nella casa più spiata d'Italia: Barù e Nathaly Caldonazzo.

I vipponi dovranno anche scoprire l'esito del televoto a sette che è stato aperto venerdì scorso: il preferito sarà immune e dovrà mandare in nomination uno degli altri sei. Non ci sarà quindi nessuna eliminazione.

Novità tra le mura del Grande Fratello Vip

Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la penultima del 2021. Il 20 dicembre, infatti, Alfonso Signorini condurrà la diretta che precede il Natale, quella in cui accadranno tantissime cose.

Una delle sorprese che sono state pensate per spiazzare il pubblico, è la presentazione di due nuovi concorrenti.

Stasera, infatti, varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà un uomo e una donna. Come anticipano molti blog di Gossip, ad arricchire il già folto gruppo di vipponi arriveranno Nathaly Caldonazzo (attrice, soubrette e ballerina, storica collega di Valeria Marini al Bagaglino) e Barù (nipote di Costantino Della Gherardesca e volto di punta di programmi come Pechino Express, Cuochi e Fiamme e Detto Fatto).

Dopo Alessandro Basciano, Federica Calemme ed Eva Grimaldi, quindi altri due personaggi famosi stanno per intraprendere l'avventura all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il risultato del voto del pubblico del Grande Fratello Vip

Nel corso della diretta che sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 20 dicembre, Alfonso Signorini svelerà l'esito del televoto che ha aperto venerdì scorso tra ben sette concorrenti.

Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Biagio D'Anelli, Lulù Selassié, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e il duo Valeria Marini-Giacomo Urtis, sono protagonisti di una nomination in positivo. I telespettatori, infatti, in questi giorni sono stati chiamati a votare per il loro vippone preferito, quindi questa sera non ci sarà nessuna eliminazione.

L'inquilino che riceverà il maggior numero di voti, si guadagnerà l'immunità e dovrà mettere a rischio uno dei sei compagni d'avventura coi quali ha condiviso il televoto.

I protagonisti del reality che saranno nominati a fine puntata, si sfideranno in una votazione che sarà eliminatoria: lunedì prossimo, infatti qualcuno dovrà lasciare la casa definitivamente.

Cambio di programmazione per il Grande Fratello Vip

Quella che andrà in onda il 20 dicembre, sarà una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip del 2021. Il reality Mediaset, infatti, ha "allentato" la propria programmazione, tant'è che d'ora in avanti sarà trasmesso solo una volta a settimana.

Da metà gennaio, poi, il format condotto da Alfonso Signorini tornerà con il doppio appuntamento (lunedì e giovedì sera), che rimarrà fino alla finalissima del 14 marzo 2022.

I vip della sesta edizione, dunque, faranno compagnia ai telespettatori il 20 e il 27 dicembre, mentre la prima diretta del nuovo anno è prevista per il 3 gennaio (giorno in cui dovrebbero esserci altri due ingressi nella casa).

La cavalcata di questa stagione del GF Vip è ancora molto lunga, per questo gli addetti ai lavori stanno continuando a scegliere personaggi famosi da inserire nel cast, soprattutto per sopperire ai ritiri di due protagonisti come Francesca Cipriani e Aldo Montano, che non hanno accettato di restare oltre il prolungamento e sono tornati alle loro vite di sempre.