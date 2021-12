Si sta muovendo qualcosa all'interno della casa del Grande Fratello Vip in ambito sentimentale. I concorrenti che sono entrati in queste settimane, hanno smosso gli equilibri e creato nuove dinamiche amorose alle quali i telespettatori si stanno appassionando. Tra Miriana e Biagio c'è sempre più complicità, tant'è che nelle scorse ore si sono scambiati vari baci a stampo; Alessandro, invece, si dice interessato a Soleil ma consapevole di piacere anche a Sophie.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip sembra essere tornata la primavera.

Dopo tre mesi di "reclusione", alcuni concorrenti hanno ritrovato il sorriso e le farfalle nello stomaco grazie agli ingressi che ci sono stati nell'ultimo periodo, a partire da quelli di due uomini piuttosto piacenti.

Miriana, ad esempio, sin dall'inizio ha puntato Biagio: i due hanno dimostrato di avere una forte intesa sia mentale che fisica, ma a ostacolare un eventuale legame sentimentale è la fidanzata di lui.

Dopo giorni di corteggiamento e lunghe chiacchierate sotto le coperte (Trevisan e D'Anelli condividono il letto dalla stessa sera in cui lui ha cominciato l'avventura tra le mura di Cinecittà), nelle scorse ore è accaduto qualcosa di più, uno scambio di coccole che non è passato inosservato.

La soubrette e l'opinionista si sono lasciati andare a una serie di baci a stampo davanti a tutti, ovvero mentre si trovavano distesi su uno dei divani del salotto.

Il nuovo inquilino del Grande Fratello Vip tra due fuochi

Un altro nuovo concorrente che sta alimentando le chiacchiere da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip, è Alessandro.

Anche se ha debuttato nel reality Mediaset solamente da pochi giorni, Basciano ha già regalato parecchi spunti di discussione ai telespettatori e agli appassionati di Gossip.

Il bel modello si è avvicinato tantissimo a Soleil, con la quale condivide anche il letto (il giovane ha preso il posto che occupava Alex Belli fino ad una settimana fa).

I due sono stati ripresi dalle telecamere mentre si scambiavano affettuosi abbracci e carezze, come se la loro confidenza fosse già a un livello avanzato.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ammesso di essere molto attratto da Sorge ma di aver paura di bruciare le tappe anche a fronte della delusione che ha ricevuto dall'attore al quale era legatissima.

L'indecisione predomina al Grande Fratello Vip

Alessandro non disdegna neppure la compagnia di Sophie che, a detta del giovane, lo potrebbe preferire a Gianmaria.

"Se lei mi piace? Secondo me, io piaccio a lei. Da quando sono entrato, non l'ha più baciato e me l'ha voluto dire. Perché?", ha dichiarato Basciano in una chiacchierata confidenziale con Giacomo Urtis.

Secondo il modello, Codegoni non è presa da Antinolfi e non potrà mai esserlo visto che lo conosce da tre mesi e non si è ancora innamorata.

"Dopo tutto questo tempo dovrà pur prendere una decisione, o si lascia andare del tutto oppure chiude", ha aggiunto il ragazzo nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 20 dicembre.

Alessandro ha anche precisato che finché la 19enne non avrà fatto chiarezza nel suo rapporto con l'imprenditore, lui non ci proverà mai per una questione di rispetto: "Se lei farà dei passi verso di me, non la scaccio".

Insomma, Basciano sembra essere tra due fuochi: da una parte c'è Soleil con la quale ha già una forte intesa sia mentale che fisica, dall'altra c'è Sophie che continua a mostrarsi scettica sul legame con Gianmaria dopo mesi di tira e molla davanti alle telecamere.