Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6, in diretta ieri lunedì 6 dicembre 2021, Aldo Montano e Soleil Sorge hanno avuto la possibilità di confrontarsi sul loro rapporto che non è mai decollato all'interno della casa più spiata d'Italia. Il conduttore del Reality Show Alfonso Signorini ha invitato i due concorrenti a recarsi in Superled per un faccia a faccia. "Il duello ti attende", ha commentato immediatamente la fashion blogger.

Soleil paragona Aldo alla Svizzera

Fra Soleil Sorge ed Aldo Montano non è mai corso buon sangue e sabato 4 novembre sera è giunto un faccia a faccia fra i due.

L'influencer, anche in Superled, ha paragonato lo schermidore alla Svizzera, definendolo neutro ed evidenziando che avrebbe più piacere a vederlo prendere posizione mostrando nel loft di Cinecittà più carattere. La replica del toscano non si è fatta attendere sottolineando il fastidio che prova in quanto ha sempre combattuto le sue battaglie, vincendo e perdendo. Riguardo al suo carattere Montano ha precisato di non essere una persona che ama mettersi in mezzo nelle discussioni.

Soleil sottolinea che Aldo si mantiene neutro per scelta

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne vorrebbe che Aldo si esponesse di più e manifestasse i propri pensieri quando vi sono delle discussioni dentro il loft di Cinecittà.

Soleil ha aggiunto di stimare il modo di comportarsi di Montano in quanto sportivo, ma in qualità di partecipante del reality show ha evidenziato di averlo visto mantenere una neutralità per scelta. Proseguendo, l'italo-americana ha dichiarato: "A me sei piaciuto di più quando ti sei esposto". Lo schermidore ha voluto sottolineare, invece, che esprime le proprie idee quando lo ritiene opportuno.

Intervenendo, Alfonso Signorini ha invitato Sorge a costringere per gioco Montano a prendere posizione. Alla richiesta del conduttore, la fashion blogger ha replicato che non sarebbe coerente se lo facesse in quel momento, evidenziando il suo apprezzamento per aver difeso Manuel Bortuzzo.

Il videomessaggio della moglie di Aldo Montano

Un'altra donna ha voluto dire qualcosa ad Aldo Montano nel corso della puntata del GF Vip 6, ovvero sua moglie che attraverso un videomessaggio gli ha voluto dire parole belle ed importanti.

Dopo averlo salutato dalla Russia, la dolce metà di Montano ha dichiarato di essere felice di essere sua moglie perché le sta dimostrando quanto è speciale come persona. Olga Plachina ha invitato il marito a resistere proseguendo a far vedere la propria semplicità. La moglie dello schermidore gli ha chiesto di proseguire a ridere ed ha aggiunto che fa il tifo per lui.