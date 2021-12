Alex Belli continua a tenere banco nelle dinamiche del Grande Fratello Vip e questo fine settimane si è reso protagonista di un altro momento che non è passato inosservato. L'attore ha minacciato di uscire dalla casa, al punto da scagliarsi contro la porta rossa e chiedere a gran voce agli autori di aprirla per farlo uscire. Una scena che non è piaciuta per niente a Davide Silvestri, che pur essendo "amico" di Alex non ha perso occasione per smascherarlo e dubitare sul suo conto e sulla sua buona fede.

Alex Belli si scaglia contro la porta rossa del GF Vip e chiede di uscire dalla casa

Nel dettaglio, Alex Belli sabato pomeriggio ha completamente perso le staffe all'interno della casa del GF Vip.

Il motivo? Tutti hanno ricevuto dai loro familiari dei videomessaggi in cui li incitavano a restare in casa e a proseguire questa esperienza, tranne Alex Belli che non ha avuto modo di vedere il filmato di nessuno dei suoi cari.

Una scena che ha fatto sbottare duramente l'attore, al punto da perdere completamente il controllo della situazione.

Alex si è scagliato duramente contro la porta rossa della casa del GF Vip: ha cominciato a dare calci e pugni, urlando a gran voce agli autori di aprire la porta perché desiderava andare via dal gioco.

Davide dubita di Alex Belli dopo la sfuriata contro la porta rossa

Gli altri vipponi hanno provato così a placare la sua ira e, pochi minuti dopo, gli autori lo hanno convocato in confessionale dove hanno cercato di placare la sua ira funesta.

L'atteggiamento dell'attore non ha convinto per niente gli spettatori che hanno seguito la scena in televisione, molti dei quali si sono duramente scagliati contro Alex Belli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, anche all'interno della casa stessa di Cinecittà, non sono mancate le perplessità sul conto di Alex. Tra i primi a dubitare dell'attore vi è anche Davide Silvestri, che in queste settimane ha stretto un buon rapporto di amicizia con l'attore.

Davide sbotta e smaschera Alex Belli al GF Vip: 'Fa la sceneggiata'

Ma non è finita qui, perché nelle ore successive Davide ha letteralmente smascherato Alex Belli e parlando con Francesca, le ha svelato che prima di mettere in scena tutta quella situazione, l'attore si sarebbe informato in confessionale sul fatto che la porta rossa fosse chiusa.

"La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena", ha ammesso Davide.

"Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, ho smesso di credergli", ha sentenziato ancora Davide che ha così smascherato l'attore e ne ha preso le distanze dai suoi atteggiamenti decisamente fin troppo sopra le righe in questo GF Vip.