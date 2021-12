Per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 è giunto il momento di prendere una decisione definitiva in merito al prolungamento di questa edizione.

Infatti Alfonso Signorini ha concesso loro il weekend per decidere e riflettere sul da farsi e, in vista della puntata serale di questo lunedì 13 dicembre, dovranno svelare la loro scelta finale. A tal proposito, nel corso della giornata di domenica, i concorrenti hanno avuto modo di mettersi in contatto telefonicamente con i loro familiari per capire com'è la situazione fuori prima di accettare o meno il prolungamento.

A quanto pare, però, Alex Belli sarebbe stato "rifiutato" dai suoi familiari, che non hanno risposto alle sue telefonate.

L'attore Alex Belli chiama i familiari dalla casa del GF Vip ma viene 'rifiutato'

Nel dettaglio, la produzione del GF Vip ha concesso ai concorrenti protagonisti di questa sesta edizione di mettersi in contatto con i propri cari.

Tutti i vip presenti nella casa di Cinecittà hanno così avuto la possibilità di fare delle telefonate ai familiari e quindi di confrontarsi anche con loro prima di accettare o meno la proposta del GF Vip, che andrà avanti fino al prossimo 14 marzo 2022.

Tra quelli che non hanno ricevuto risposta alle chiamate fatte vi è Alex Belli. L'attore, dopo essere stato in confessionale per fare le sue chiamate, ha raccontato ai compagni di avventura di non aver ricevuto risposta.

I familiari non rispondono ad Alex e lui chiama l'idraulico

Alex ha raccontato di aver fatto diverse chiamate ai vari familiari ma, a quanto pare, sarebbe stato "rifiutato", dato che nessuno gli avrebbe risposto.

A tal proposito, Alex Belli ha svelato che, sentendosi un po' scoraggiato da questa situazione, si è messo in contatto con l'idraulico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore, quindi, ha raccontato di aver parlato con l'idraulico ma non tutti i telespettatori e fan social che seguono e commentano il GF Vip, hanno creduto nella "buona fede" di questa sua rivelazione.

In tanti, infatti, "sospettano" che quello di Alex sia una specie di messaggio in codice e che dietro a quella chiamata con l'idraulico, possa nascondere qualcuno di noto.

La furia di Alex Belli nella casa del GF Vip

Sta di fatto che l'idraulico avrebbe consigliato ad Alex Belli di proseguire questa sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip e quindi di accettare il prolungamento che andrà ben oltre le feste di Natale.

Resta da capire, però, il motivo per il quale i familiari di Alex non si siano fatti rintracciare.

Già sabato pomeriggio, l'attore ha sbottato nel momento in cui ha scoperto che non c'era nessun videomessaggio da parte dei suoi cari e ha perso le staffe al punto da minacciare di abbandonare definitivamente il gioco.