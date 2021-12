Nuovo appuntamento con Amici 21: questa domenica 12 dicembre c'è stata una nuova registrazione del talent show di Maria De Filippi che andrà poi in onda domenica 19 dicembre su Canale 5.

Le anticipazioni riguardanti le nuove riprese del programma rivelano che non sono mancati i colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla nuova classifica di questa settimana che è stata stilata dal rapper Fedez, il quale ha messo sul podio anche il giovane Lda. In studio, invece, assenti Mattia e Christian.

Registrazione Amici 21 del 12 dicembre: Fedez stila la nuova classifica dei cantanti

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Amici 21 di domenica 12 dicembre ma in onda domenica prossima nel daytime di Canale 5, rivelano che c'è stato spazio per la presenza in studio di Fedez.

Il rapper che sta scalando le classifiche di vendita con il suo nuovo album dal titolo "Disumano", è stato il protagonista della classifica di questa settimana.

È stato lui, infatti, a giudicare le esibizioni degli allievi che proseguono il percorso all'interno della scuola di talento di Maria De Filippi.

Lda conquista il podio della classifica di Fedez ad Amici 21

Ebbene la classifica finale stilata da Fedez, ha visto al primo posto Alex, seguito in seconda posizione da Luigi e in terza posizione da Lda.

Un periodo decisamente fortunato per il giovane Luca D'Alessio che dopo essere stato bistrattato in diverse occasioni soprattutto dalla prof Anna Pettinelli, ora si gode la sua rivincita occupando quasi sempre il podio della classifica dei cantanti che viene stilata ogni settimana da un giudice diverso.

Inoltre, le anticipazioni di Amici 21, rivelano che la classifica di Fedez prevede in quarta posizione Aisha, seguita in quinta posizione da Sissi. Sesto posto per Nicol e ultima posizione di questa settimana per Rea.

Mattia assente in studio alla registrazione di Amici 21 del 12 dicembre

Occhi puntati anche sui grandi assenti di questa settimana, che non hanno preso parte alla registrazione di domenica 12 dicembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Trattasi di Mattia, Christian e Crytical che non erano presenti in studio durante le riprese della nuova puntata che andrà in onda domenica prossima in tv.

Inoltre, gli spoiler di questa nuova registrazione di Amici 21 che andrà in onda solo domenica 19 dicembre su Canale 5, rivelano che Cristiano si è ritrovato ad affrontare ben due sfide nel corso della stessa puntata.

Una è stata voluta dalla prof Veronica Peparini mentre la seconda sfida per Cristiano è stata voluta da Raimondo Todaro. Il ballerino, però, in entrambi i casi è riuscito ad avere la meglio e quindi ha conservato il suo banco nella scuola di Canale 5.