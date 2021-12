Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, questo venerdì 10 dicembre, andrà in onda una nuova puntata in diretta su Canale 5. Le anticipazioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini rivelano che ci sarà spazio per un nuovo esito del televoto che, questa settimana, non prevede nuove eliminazioni dal programma. Al tempo stesso, però, per il conduttore del reality show potrebbe essere giunto il momento di svelare la notizia del prolungamento di questa sesta edizione.

Al televoto anche Soleil e Sophie: anticipazioni Grande Fratello Vip 10 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip di venerdì 10 dicembre, rivelano che i riflettori saranno ben puntati sul televoto di questa settimana che vede coinvolti ben sei dei concorrenti rimasti in gara.

Trattasi di Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Biagio D'Anelli, Jessica Selassié e Maria Monsè.

Il pubblico da casa che segue e commenta le varie vicende dei protagonisti di questo GF Vip, attualmente sta esprimendo la propria preferenza per decidere chi salvare da questo televoto.

Tuttavia, per questa nuova puntata serale del GF Vip di venerdì 10 dicembre 2021, non sono previste eliminazioni dal gioco dato che si tratta di un televoto che servirà solo a decretare il super favorito della settimana.

Non ci saranno nuovi eliminati dal GF Vip

Chi riuscirà ad avere la meglio? Nelle scorse settimane, quando ci sono stati altri televoti simili, Soleil Sorge è sempre riuscita ad avere la meglio contro i suoi avversari e non si esclude che la stessa situazione possa verificarsi anche questa volta.

In attesa di scoprire il verdetto del televoto del GF Vip di venerdì 10 dicembre, la nuova puntata potrebbe essere anche quella in cui Alfonso Signorini svelerà ufficialmente ai concorrenti rimasti in gara, la notizia del prolungamento di questa sesta edizione.

Signorini potrebbe svelare la verità sul prolungamento del GF Vip 6

Mediaset, infatti, ha scelto di far proseguire il reality show ben oltre la data del 13 dicembre che inizialmente era quella fissata per la finalissima. Il GF Vip chiuderà i battenti solo a marzo 2022 ma i concorrenti in gara non sanno ancora ufficialmente la verità su questo cambio programmazione.

Dato che la data del 13 dicembre si avvicina e molti dei concorrenti in casa stanno pensando di abbandonare il gioco dopo aver intuito che ci sarà un prolungamento, non si esclude che Signorini possa prendere in mano le redini della situazione.

La puntata del GF Vip di questo venerdì sera, quindi, potrebbe essere quella in cui il conduttore svelerà ai vipponi la nuova data della finalissima di questa edizione, che slitta a marzo.