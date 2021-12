Il legame nato al GFVip tra Alex Belli e Soleil Sorge continua a essere al centro del clamore mediatico. Nel pomeriggio di mercoledì 8 dicembre, l’attore si è reso protagonista di una scenata di gelosia nei confronti dell’influencer italo-americana. Nel dettaglio, la 27enne ha ricevuto un abbraccio da Gianmaria Antinolfi e Belli è apparso infastidito.

L’accaduto

Dopo alcuni alti e bassi, Soleil e Gianmaria sono riusciti a trovare un equilibrio. I due "vipponi" all'interno della casa di Cinecittà si dispensano consigli a vicenda, parlano e si confidano.

Nella giornata dell'Immacolata, Alex Belli ha lasciato intendere di non gradire la vicinanza dell'imprenditore campano all'influencer italo-americana.

Tutto è accaduto in cucina, quando Belli stava preparando la cena. Poco più in là, c'erano Soleil e Gianmaria intenti a parlare. Nel mezzo della chiacchierata, il 36enne ha abbracciato la coinquilina ed ex fidanzata. L'abbraccio di Gianmaria, però, ha mandato su tutte le furie l'ex attore di Centovetrine.

Belli rimprovera Gianmaria

Nel vedere Soleil tra le braccia di un altro uomo, Alex Belli si è ingelosito. L'attore ha lasciato il cibo sui fornelli e si è diretto verso Gianmaria. Dopo averlo abbracciato da dietro, Alex ha invitato il coinquilino a non fare determinati gesti con le "sue" donne.

SCENATA DI GELOSIA MENTRE GIANMARIA ABBRACCIA SOLEIL, ALEX LO RICHIAMA DICENDOGLI DI LASCIAR STARE LA SUA DONNA.#gfvip pic.twitter.com/UXQWbzSK08 — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) December 8, 2021

Non contento il 38enne ha redarguito Antinolfi: "Queste prove di televisione non le fare con Soleil che mi fanno girare i co...." Sulla vicenda è intervenuta la stessa influencer italo-americana che si è domandata perché Gianmaria abbia deciso di abbracciarla in quel modo.

Dopo avere capito che né Alex né Soleil avevano un tono scherzoso, l'imprenditore campano ha precisato che stava solamente giocando.

Alex non crede alla reazione della moglie Delia

Nelle ore precedenti, Alex Belli si è lasciato andare a una chiacchierata confidenziale con Giacomo Urtis. Il diretto interessato ha ammesso di non credere alla reazione avuta dalla moglie nei confronti di Soleil: "A lei piace".

Come riferito dal gieffino, prima di varcare la porta rossa, Delia avrebbe detto ad Alex che proprio con l'influencer si sarebbe trovato bene. Per l'ennesima volta Belli ha sostenuto che la compagna sia stata influenzata negativamente da terze persone.

A tal proposito, il 38enne ha rivelato che Delia ha una mentalità molto aperta al contrario di quanto possano pensare i telespettatori. Lo stesso Belli ha dichiarato che la loro migliore amica Stella spesso va in vacanza con loro e dorme perfino nel letto con la coppia. Alex Belli è convinto che la sua compagna abbia compreso benissimo il legame che ha instaurato con Soleil Sorge al GFVip.