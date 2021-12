Al GFVip è in atto un ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. In un’intervista a Fapage Clarissa Selassié si è detta contraria al riavvicinamento. Secondo la 19enne, una nuova delusione potrebbe mandarla in crisi.

La situazione tra Manuel e Lulù

Dopo una battuta d’arresto tra Manuel e Lulù, il nuotatore ha deciso di tornare sui suoi passi. Tutto è partito con un massaggio al lato B dello sportivo nei confronti della Principessa. Ma non solo, giovedì 9 dicembre, Bortuzzo ha dichiarato il suo interesse alla coinquilina. Manuel ha ammesso di non riuscire ad essere indifferente a Lulù.

Inoltre, il diretto interessato ha spiegato di essere stato male quando le cose con la 23enne non andavano bene. A tal proposito Bortuzzo ha fatto sapere che da oggi in poi sarà un punto di riferimento per la Lulù.

Il commento di Clarissa

Clarissa Selassié ha dovuto abbandonare la casa del GFVip, perché uscita sconfitta in un televoto. Tuttavia, la 19enne continua a seguire costantemente il percorso delle sorelle Jessica e Lulù all’interno del Reality Show. In merito al ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù, l’ex gieffina ha espresso il suo parere: “Cosa penso? Rischia di illudersi di nuovo”. A detta dell’ex concorrente, una nuova delusione d’amore potrebbe fare molto male Lulù e potrebbe non farle vivere al meglio l’esperienza al GFVip.

Ma non solo, Clarissa ha evidenziato che tutte le volte che la sorella supera il “distacco” da Manuel, poi si torna sempre indietro. Sulla base di quanto dichiarato, la 19enne ha riferito che non vorrebbe più vedere Lulù soffrire.

Come spiegato dall’ex gieffina, Lulù non si è mai fatta dei film su Bortuzzo. All’interno della casa tutta hanno notato che tra loro c’era un forte feeling, ma poi in puntata usciva sempre una cosa diversa.

‘Ho visto un tentativo di denigrarla’

Durante l’intervista Clarissa Selassié ha fatto sapere di esserci rimasta male nel vedere alcune clip riguardanti l’atteggiamento di Manuel Bortuzzo. La diretta interessata ha spiegato che sua sorella Lulù è stata definita una stalker, quando in passato ha subito quel tipo di reato. Come un fiume in piena l’ex gieffino ha confidato di non avere gradito il trattamento ricevuto dalla sorella: “Ho visto un tentativo di denigrarla, umiliarla pubblicamente e farla passare per quello che non è”.

Clarissa ha precisato che Lulù è sempre stata un ragazza con tante sicurezze. La 19enne ha riconosciuto che la sorella abbia sbagliato in alcuni atteggiamenti verso Manuel. Al tempo stesso, però, ha sostenuto che la 23enne si è sempre mostrata senza filtri. Infine, Clarissa si è sentita di dare un consiglio a Lulù: “Deve amarsi di più e pensare più a sé stessa”.