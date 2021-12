Nelle ultime settimane, il rapporto tra Biagio e Miriana nella casa del Grande Fratello Vip si è consolidato. I due pare infatti che stiano vivendo una vera e propria storia d'amore all'interno del reality. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare nel corso dei giorni a seguire a causa di alcune urla fuori dalla casa che vedono coinvolto il figlio della Trevisan, Nicola.

GF Vip, le urla fuori dalla casa

I due ''vipponi'' della casa più spiata d'Italia hanno sin da subito dimostrato interesse reciproco anche se, da parte di entrambi c'è stato sempre un freno: da parte di Miriana perché pensava a suo figlio Nicola a casa; da parte di Biagio, perché ha una fidanzata.

Tuttavia qualche giorno fa, l'opinionista ha chiaramente espresso la volontà di lasciare la sua ragazza, dichiarandosi dunque una persona single. Dopo queste dichiarazioni da parte di D'Anelli, i due hanno scelto di non trattenersi più e di lasciarsi andare alla loro passione con baci, carezze e tante coccole, con la promessa di aspettarsi anche fuori dal Grande Fratello Vip. Dopo la scorsa notte, passata in armonia e in serenità, nel corso della mattinata fuori dalla casa del GF arrivano delle urla che sono bastate per scatenare in Miriana un momento di sconforto. Qualcuno, mentre la donna si trovava in giardino in compagnia di Biagio, ha urlato con il megafono: ''Miriana, tuo figlio non vuole!''.

Solo il fatto che sia stato nominato il nome di suo figlio, Nicola, è bastato alla showgirl per mandarla in tilt e scatenarle un momento di sconforto. La donna si è infatti allontana dicendo :''Mi viene da vomitare! Non mi sento bene''.

Grande Fratello, Soleil torna a parlare di Alex Belli

Nella casa del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti vanno via, ma la loro presenza pare non svanire mai, è proprio il caso di Alex Belli il cui nome, da quando ha lasciato la casa di Cinecittà, continua ad aleggiare all'interno del reality.

Questa volta Soleil si è di nuovo sbilanciata su un ipotetico ritorno dell'attore in casa per un nuovo confronto, dato che entrambi continuano ad accusarsi di essere innamorati:'' Se dovesse tornare in casa gli direi, senti, fai questa dichiarazione d'amore pubblicamente e finiamola qui. Pensavi che il tira e molla con te durasse fino a gennaio?

Perché non considerate la seconda possibilità, ovvero quella dove Soleil si stanca delle cose e chiude completamente, mettendo un punto''. Intanto, Alex Belli, sui social, ha voluto dedicare una canzone sia alla influencer che ai suoi compagni di avventura che così recita: ''Bella, la parola è nata insieme a lei. Con il suo corpo, i piedi scalzi e voi, questo è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale su l'inferno a stringere me'', concludendo poi con gli auguri di buon Natale a tutti i ''vipponi'' della Casa.