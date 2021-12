Il nuovo anno porterà molte novità nella casa del Grande Fratello Vip 6. La porta rossa del Reality Show di Canale 5 è pronta ad aprirsi per far entrare nuovi concorrenti. Uno di questi, come già anticipato nel corso della puntata andata in onda lunedì 27 dicembre, è Kabir Bedi, attore indiano diventato celebre per aver interpretato (nel lontano 1976) Sandokan. Secondo alcuni retroscena inoltre pare che lunedì 3 gennaio sia pronta a fare il suo ingresso anche Delia Duran.

Delia Duran potrebbe entrare nella casa il prossimo 3 gennaio

Stando a quanto circola su varie testate di Gossip sul web in queste ore, Delia Duran potrebbe diventare una nuova concorrente del reality targato Mediaset già nella puntata che andrà in onda lunedì prossimo 3 gennaio.

La compagna di Alex Belli starebbe già rispettando la settimana di quarantena prevista dalle norme anti-Covid. La modella venezuelana si potrebbe così trovare "faccia a faccia" con Soleil Sorge, colei che nelle settimane scorse aveva stretto un rapporto molto intimo col suo compagno Alex, ormai fuori dalla casa. Le due donne hanno già avuto modo di confrontarsi e scontrarsi in maniera accesa nelle scorse puntate, nelle quali non si sono risparmiate accuse anche piuttosto pesanti.

Intanto, circola con insistenza pure il nome di colei che potrebbe prendere il posto, per una sola sera, dell'opinionista Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli sostituita da Laura Freddi opinionista per una sera

Nella prossima puntata, Sonia Bruganelli non sarà presente in studio come opinionista perché in vacanza con la sua famiglia.

Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini al termine della puntata del 27 dicembre.

Sui social sono iniziati a circolare diversi nomi di donne come possibile sostituta per una sera, insieme ad Adriana Volpe. In particolare, secondo diversi retroscena che girano su alcune testate giornalistiche, pare che l'opinionista della prossima puntata sia Laura Freddi.

Romana, 49 anni, la showgirl ha raggiunto la notorietà come ragazza di "Non è la Rai" nei primi anni Novanta. È stata poi sul bancone di Striscia la notizia in veste di velina. Tra i programmi a cui ha partecipato ci sono il Festivalbar, Buona Domenica, Tale e Quale Show. Nel 2016 è stata una concorrente del Grande Fratello Vip. È poi da sottolineare che Laura Freddi, negli anni Novanta, ebbe una storia d'amore con Paolo Bonolis, ossia proprio l'attuale marito di Sonia Bruganelli.