Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' che racconta la vita, i dolori e gli amori di alcune persone residenti in un immaginario albergo di Monaco di Baviera. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 all'8 gennaio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla malattia di Ariane, sugli intrighi di Christoph, sulla decisione di Werner di mantenere il silenzio sul segreto del socio, sulla sorpresa organizzata da Max per Vanessa e sull'innamoramento di Shirin per Florian.

Ariane si confida con Selina

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Ariane confiderà a Selina di avere un male incurabile. Quest'ultima, turbata, racconterà il dramma dell'amica a Christoph, rivelandogli involontariamente che Ariane vorrebbe rivolgersi ad un medico omeopata. Preoccupato che il suo piano vada a monte, l'albergatore cercherà di corrompere il medico omeopata per impedire che Ariane interrompa la terapia farmacologica. Non riuscendo nel suo intento, Christoph contatterà il dottor Kamml per poi incontrarlo vicino al Furstenhof, senza sapere che Werner li sta spiando. Inorridito dal piano diabolico di Christoph, Werner gli chiederà inizialmente di porre fine a tutti i suoi intrighi, per poi cambiare idea poco dopo.

Più tardi, Selina chiederà al fidanzato di riappacificarsi con Ariane, convinta che l'amica abbia a disposizione soltanto poche settimane di vita. L'albergatore accetterà di parlare con Ariane, finendo per litigare furiosamente con lei. A quel punto, Selina si arrabbierà con lui e lo allontanerà riavvicinandosi a Cornelius.

Max organizza una sorpresa per Vanessa

Nel tentativo di organizzare una sorpresa romantica a Vanessa, Max acquisterà due costosissimi biglietti per il concerto della band preferita dalla ragazza. Quello che il personal trainer non sa è che quest'ultima ha già ricevuto un invito all'opera da parte di Georg. Alfons verrà a sapere del regalo preparato da Max per la nipote e cercherà di capire se quest'ultima è veramente interessata allo sportivo.

In questo modo verrà a sapere che Vanessa non prova per Georg gli stessi sentimenti che prova per Max. A quel punto, Alfons deciderà di aiutare il personal trainer, incoraggiandolo a dichiararsi alla sua amata.

Michael racconterà a Rosalie di aver scoperto che Ariane la ricattava, mentre Florian chiederà a Shirin di sdebitarsi con lui lavorando nel bosco. Shirin accetterà: trascorrerà diversi momenti piacevoli aiutando l'amico nel suo ruolo di guardia forestale. Le cose cambieranno quando Shirin si farà male e Florian si prenderà amorevolmente cura di lei. Le attenzioni del giovane spingeranno Shirin ad innamorarsi di lui. Sconvolta dai propri sentimenti, la giovane deciderà di non rivelare nulla a Maja, temendo che quest'ultima possa allontanarsi da lei.