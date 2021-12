Prosegue l'appuntamento pomeridiano con Love is in the air 2. La serie turca continuerà ad emozionare il pubblico italiano anche nella prima settimana del 2022 con nuovi e intensi sviluppi. Serkan, dopo aver appreso da Eda di essere il padre di Kiraz, ammetterà di non sentirsi pronto a fare il genitore. Alla fine, però, l'uomo si rivelerà alla figlia compiendo un gesto inaspettato. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle puntate in onda su Canale 5 dal 3 al 7 gennaio 2022.

Anticipazioni di Love is in the air 2 dal 3 al 7 gennaio 2022: Serkan non è pronto a fare il padre

Serkan rimarrà scioccato di fronte alla rivelazione di Eda che gli ha nascosto per cinque anni l'esistenza di una figlia. Dopo aver chiesto del tempo per metabolizzare la notizia e decidere come comportarsi, l'architetto confesserà all'ex fidanzata di non essere pronto per la paternità. Nelle puntate di Love is in the air 2, in onda su Canale 5 dal 3 al 7 gennaio 2022, i due protagonisti avranno un acceso confronto dopo che Serkan si offrirà di fare la sua parte di genitore solo da un punto di vista economico. La reazione di Eda sarà molto dura. La giovane, sdegnata, gli dirà di non volere nulla né per se stessa né per la bambina.

Successivamente Serkan rivelerà alla giovane il vero motivo per cui cinque anni prima ha voluto allontanarla e che gli impedisce di legarsi a Kiraz.

Serkan teme di morire: Love is in the air 2, spoiler 3-7 gennaio 2022

Serkan sembrerà aver preso la sua decisione. La madre Aydan, però, non sarò d'accordo e cercherà di convincerlo a tornare sui suoi passi.

Anche Engin farà la sua parte e tenterà di far ragionare l'amico. Dopo aver ascoltato i consigli dei suoi cari e aver riflettuto, l'architetto andrà dalla paesaggista e le confesserà il motivo per cui non vuole fare da padre a Kiraz. L'uomo ammetterà che il suo più grande timore è ammalarsi nuovamente di cancro e morire, motivo per cui non intende far soffrire Eda e la piccola.

Nel frattempo, arriverà il giorno del compleanno della bambina e Serkan prenderà una decisione importante, dettata - stavolta - dal cuore. Intanto, mentre tutti attenderanno di iniziare i festeggiamenti, Kiraz sparirà.

Serkan fa una sorpresa a Kiraz

Le anticipazioni di Love is in the air 2 in onda su Canale 5 fino a venerdì 7 gennaio 2022, rivelano che tutti compreso Serkan, andranno alla ricerca di Kiraz. L'architetto riuscirà a farsi dire dal piccolo Can, il figlio di Engin e Pırıl, dove è andata l'amichetta. Il bambino gli rivelerà che Kiraz, visto che il padre è un'astronauta, ha deciso di mandargli un messaggio dal punto più alto di una collina vicino casa. Serkan riuscirà a trovarla e insieme lasceranno volare un palloncino a cui la bambina avrà legato un biglietto destinato al genitore.

Successivamente l'uomo la riaccompagnerà da Eda, ma non vorrà partecipare alla festa. Quando arriverà il momento di spegnere le candeline, Kiraz si rifiuterà di farlo fino a che non arriverà il suo papà. La madre tenterà di spiegarle che il genitore, anche se lo desidera, non potrà essere presente. A questo punto avverrà il colpo di scena: Serkan arriverà alla festa vestito come un'astronauta e, liberatosi del casco, le rivelerà di essere suo padre. Da questo momento in poi l'architetto cercherà di calarsi nel ruolo di padre passando più tempo possibile con la bambina.