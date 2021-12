I fan de Il Paradiso delle Signore dovranno mettersi il cuore in pace: la soap andrà in vacanza per una settimana. La Rai, infatti, per quest'anno ha deciso, per via delle festività, di sospendere la celebre fiction dal 27 al 31 dicembre 2021. Mentre lo scorso anno il pubblico ha visto come Vittorio, i Guarnieri e tutti gli altri personaggi hanno trascorso il giorno di Natale, quest'anno (complice il fatto che il 25 dicembre cadrà di sabato) la soap giungerà temporalmente fino alla Vigilia. La ripresa è prevista per il 3 gennaio 2022, quando i telespettatori ritroveranno tutti i personaggi all'inizio del nuovo anno, il 1963.

Una settimana di vacanza per Il Paradiso delle signore 6: pausa dal 27 al 31 dicembre 2021

L'ultima puntata del 2021 de Il Paradiso delle signore 6 andrà in onda il 24 dicembre. Infatti, stando alla programmazione natalizia della Rai, la soap italiana sarà assente nel palinsesto di Rai 1 per una settimana, dal 27 al 31 dicembre 2021. Le vicende del grande magazzino milanese, attualmente ambientate alla fine del 1962, ripartiranno il 3 gennaio 2022 con la consueta programmazione delle 15:55, dopo il talk show Oggi è un altro giorno. In attesa di conoscere quali colpi di scena le puntate inedite della soap riserveranno ai telespettatori, si può già anticipare che il nuovo anno porterà una ventata di novità nella vita di tutti i personaggi.

Inoltre ci sarà spazio per drammi, storie d'amore e clamorosi ritorni.

Le puntate de Il Paradiso delle signore 6 riprenderanno dopo Capodanno

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda dopo Capodanno annunciano guai in arrivo per Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), la quale subirà le conseguenze di ciò che è accaduto al marito Achille.

Questo spoiler, rilasciato alcune settimane fa, è legato proprio alla questione Ravasi che ormai dura da oltre un anno e che si è complicata con l'entrata in scena della figlia illegittima del defunto, Flora Gentile (Lucrezia Massari). Anche per quest'ultima ci saranno degli sviluppi inaspettati che coinvolgeranno Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide.

In attesa di saperne di più su questa e sulle altre storyline, i telespettatori potranno godersi una vigilia in compagnia dei personaggi della soap, intenti a prepararsi per la cena del 24 dicembre.

La Vigilia di Natale al Paradiso delle signore: cosa accadrà nella puntata del 24 dicembre 2021

Nell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda venerdì 24 dicembre 2021 i personaggi della soap si prepareranno per la cena della Vigilia. Adelaide, inaspettatamente, inviterà a Villa Guarnieri Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti). A casa Amato, intanto, saranno in corso i preparativi per il cenone, al quale quest'anno prenderà parte anche Armando Ferraris (Pietro Genuardi), mentre Salvatore (Emanuel Caserio) sorprenderà Anna (Giulia Vecchio) con un regalo per la figlia Irene: una pigotta realizzata da Agnese (Antonella Attili).

Nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) trascorrerà la serata in compagnia di Beatrice (Caterina Bertone) e della nipote Serena (Giulia Patrignani). Gloria Moreau (Lara Komar), invece, accetterà l'invito a cena delle Veneri, mentre a casa Colombo Ezio (Massimo Poggio) chiederà a Veronica (Valentina Bartolo) di sposarlo.