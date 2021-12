Alex Belli e Soleil Sorge smascherati in diretta al Grande Fratello Vip da Delia Duran. Durante l'ultima puntata serale del reality show del 13 dicembre condotto da Alfonso Signorini, la moglie dell'attore ha avuto modo di rimettere piede all'interno della casa più spiata d'Italia e lo ha fatto per avere un confronto diretto con Alex. La reazione della donna non è stata delle migliori e si è lasciata andare a dei pesanti attacchi nei confronti di suo marito ma anche della stessa Soleil. Poi, credendo di non essere ascoltata in quel momento, Delia ha anche svelato che tra Soleil e Alex ci sarebbero stati dei momenti di intimità.

Delia sbotta con suo marito al GF Vip, lui viene squalificato

Nel dettaglio, durante la puntata serale del GF Vip, Delia ha rimesso piede nella casa di Cinecittà per avere un confronto definitivo con Alex.

La donna ha confessato a suo marito di avere intenzione di lasciarlo definitivamente e quindi di mettere la parola fine al loro matrimonio, in quanto stufa dei suoi atteggiamenti con Soleil Sorge.

La reazione di Alex non si è fatta attendere: l'attore senza pensarci su due volte ha infranto le regole della trasmissione ed è corso ad abbracciare sua moglie Delia, tanto da beccarsi la squalifica immediata dal cast del reality show di Canale 5.

Soleil e Alex sono stati insieme al GF Vip? Il retroscena di Delia

Ma il colpo di scena clamoroso c'è stato quando, nel corso del loro confronto in diretta tv al GF Vip, Delia Duran ha creduto di non essere ascoltata in quel momento dal pubblico e si è lasciata andare ad una rivelazione legata ad Alex e Soleil.

La donna, furiosa e adirata, ha bacchettato duramente suo marito perché avrebbe avuto dei momenti di intimità con Soleil Sorge all'interno della casa di Cinecittà.

Delia, infatti, ha svelato pubblicamente che Alex e Soleil avrebbero fatto l'amore e nel momento in cui ha bacchettato Alex, l'attore non ha affatto smentito.

"Hai ..." ha sbottato Delia aggiungendo poi un'espressione spagnola che tradotta sta a significare "figlio ..".

Alex Belli non smentisce di aver avuto rapporti intimi con Soleil Sorge al GF Vip

"Si è visto?", ha dichiarato Alex dopo che Delia gli ha rinfacciato il fatto di essere stato a letto con l'ex protagonista di Uomini e donne.

"Sì, si vede tutto", ha sbottato ancora Delia Duran che subito dopo è stata nuovamente interpellata da Alfonso Signorini che si trovava in collegamento con loro.

Insomma una confessione a dir poco clamorosa e inedita quella di Delia, dato che fino a questo momento non si era mai parlato di momenti di intimità veri e propri tra Alex e Soleil, bensì solo di baci e momenti di coccole insieme.