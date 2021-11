“Vai da chi ti tratta male”. Nicola Pisu ha perso le staffe durante le nomination e si è scagliato contro Miriana Trevisan nel corso della puntata dell’8 novembre del GF Vip. Il figlio di Patrizia Mirigliani non ha gradito l’improvviso passo indietro della show girl. “Fino a stamattina ha detto che era disposta a vedermi fuori dal programma per comprendere se poteva nascere qualcosa tra di noi”. Dall’altra parte l’ex ragazza di Non è la Rai ha spiegato che gli aveva anticipato che avrebbe preso le distanze in occasione del party del compleanno perché sapeva che il figlio l’avrebbe seguita in tv.

Tesi che non ha convinto il trentaduenne che è sbottato contro la compagna di avventura con un’affermazione che ha provocato la reazione stizzita di Alfonso Signorini: “Non accetto che si dicano certe scemenze, vergognati e chiedi scusa a voce alta” – ha riferito il conduttore. A fine puntata Nicola si è sfogato prima con Giucas Casella e poi con Lulù Selassié. “Avrò esagerato ma lei non è stata corretta con me”.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan sono sempre più distanti dopo aver manifestato reciproco interesse. In un primo momento la show girl aveva deciso di voler tenere le distanze dal trentaduenne per evitare di trovarsi in situazioni di imbarazzo con un figlio che la segue quotidianamente in tv.

Una presa di posizione che il coinquilino non ha compreso con le tensioni che si sono acuite nel corso della puntata dell’8 novembre del Grande Fratello Vip. Il figlio di Patrizia Mirigliani è stato l’unico dei vipponi che non ha abbracciato la quarantanovenne dopo una sorpresa in trasmissione con la tensione che è salita alle stelle durante le nomination per un’uscita infelice di Nicola.

“Vai da chi ti tratta male” – ha affermato Pisu con Miriana che l’ha accusato di maschilismo. Una presa di posizione che ha infastidito anche i compagni di avventura e Alfonso Signorini che ha invitato il trentino a chiedere scusa. “Vergognati, certe cose non si dicono”. Al termine della puntata Nicola Pisu si è sfogato con Giucas Casella ed ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a scagliarsi contro Miriana Trevisan.

“Avrò esagerato, ma ho la testa a posto. Lei si arrampica sugli specchi e si inventa scuse, doveva essere corretta come lo sono stato io mentre lei ha sempre tergiversato e sviato nei discorsi. Se una persona ti piace non c’è bisogno di porsi degli interrogativi”.

La rabbia del figlio di Patrizia Mirigliani: 'Doveva essere corretta con me'

Ad infastidire il trentaduenne anche l’improvviso cambio di rotta della show girl. “Prima ti dice che ti vuole conoscere fuori poi dieci minuti prima della super led afferma che tra noi ci sarà soltanto amicizia. Queste cose me le doveva dire prima anche perché lei sa che sono molto preso e innamorato”. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha affermato di essere dispiaciuto per quanto riferito in puntata precisando che nelle sue “arrabbiature dice sempre la verità”.

Nicola Pisu è finito in nomination con la napoletana e non ha nascosto a Giucas che in questo momento fatica a proseguire l’avventura nel reality.

“Mi fa piacere restare con voi ma c’è una persona che non voglio vedere. Mi dà fastidio, tra me e lei esco io” - ha aggiunto il trentino. Subito dopo Nicola si è fermato a parlare della lite con Miriana anche con Lulù Selassié. “In un momento di rabbia le ho detto quelle parole. Sarà anche buona ma non ci si arrampica sugli specchi quando si tratta di sentimenti. Se non sei sicura non mi baci perché non hai 12 anni”.