Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto la prima discussione all'interno della casa del GFVip. In seguito al botta e risposta con l'attore, l'influencer italo-americana ha vuotato il sacco con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Nel dettaglio, la 27enne è tornata a parlare del bacio avvenuto con Belli durante la messa in scena della Turandot. Come spiegato dalla diretta interessata, l'attore avrebbe preso da solo l'iniziativa di trasformarlo in un bacio reale.

I motivi del litigio

Nella giornata di mercoledì 1 dicembre, gli autori del Reality Show hanno proposto un gioco ai "vipponi".

I concorrenti entrati nella casa del GFVip avevano il compito di raccontare i momenti più belli ai nuovi coinquilini. A quel punto Alex ha deciso di fare da mediatore, ma il monologo dell'attore avrebbe infastidito Soleil.

Stanca di ascoltare i racconti del coinquilino, Sorge ha preferito abbandonare il gioco. In un secondo momento, Belli ha chiesto all'influencer cosa fosse accaduto per provocare una reazione simile. Come un fiume la 27enne ha chiosato: "Hai iniziato a parlare soltanto tu. Hai una mania di protagonismo stancante".

Lo sfogo della gieffina

In un secondo momento Soleil è stata raggiunta in camera da Manila e Katia. A quel punto l'influencer ha continuato ad attaccare Belli, sostenendo di non sopportare i suoi atteggiamenti da "prima donna".

La diretta interessata ha spiegato che rispetto a prima, ci sono alcuni atteggiamenti di Alex che non le stanno piacendo affatto. A tal proposito, la 27enne ha tirato in ballo il bacio che i due si sono scambiati durante la Turandot.

Senza peli sulla lingua Sorge ha puntato il dito contro l'attore: "Doveva essere un bel bacio scenico, lui invece è venuto, mi ha preso ed ha messo la lingua".

“Dovevamo fare un bacio senza nulla, è venuto e ci ha messo la lingua poi in puntata fa “non c’era la lingua”



SOLEIL LO STA SPUTTANANDO

#gfvip pic.twitter.com/qgxxRKLSEF — Vale ♐️ (@afiresign_) December 1, 2021

Come riferito dall'influencer, Belli in puntata ha cercato di sdrammatizzare l'accaduto sostenendo che fosse un bacio cinematografico: "Aveva la coda di paglia".

Sorge prende le distanze da Belli

Nel prosieguo del discorso, Soleil ha fatto sapere di essersi distaccata da Alex. In un secondo momento, però, sarebbe stato proprio l'attore ad andare nuovamente vicino all'italo-americana. Con tono piccato Sorge ha dichiarato: "A me ha ammesso che tra noi c'era qualcosa e ora vuole dimostrare che non è così".

Stando a quanto riferito dalla diretta interessata, lei ha sempre cercato amicizia con Belli, ma quest'ultimo si sarebbe approfittato.

Infine, la diretta interessata ha lasciato intendere che nelle prossime nomination potrebbe anche nominare Alex. Il motivo? A quanto pare, sarebbe stato proprio Belli a dire di essere pronto ad andare a casa per dicembre pur di allontanarsi dalla 27enne.