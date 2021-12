Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 per le sorelle Lulù e Jessica.

Nel corso delle ultime ore, la principessina Jessica ha avuto un momento di crisi all'interno della casa più spiata d'Italia, ammettendo di avere l'impressione di non essere amata dal pubblico. A distanza di qualche ora, sua sorella Lulù si è sfogata con Manuel e non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo proprio nei confronti di Jessica.

Il crollo di Jessica dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, al termine dell'ultima puntata serale del GF Vip trasmessa questo venerdì sera, Jessica ha avuto un "crollo" ripensando al suo percorso all'interno della casa.

La giovane principessina si è lamentata del fatto che, nel momento in cui è arrivata in studio da Alfonso Signorini, per comunicare la sua decisione in merito al prolungamento di questa sesta edizione, ha notato una certa freddezza da parte del pubblico.

Jessica ritiene di non essere apprezzata dal pubblico ed in lacrime ha ammesso di sentire di non essere amata dai fan e spettatori del reality show Mediaset.

Lulù sbotta e critica l'atteggiamento di Jessica al GF Vip (Video)

Insomma un duro colpo per la principessina che è arrivata a mettere in discussione anche la sua permanenza futura all'interno della casa del GF Vip, tanto da minacciare di poter uscire e quindi andarsene senza arrivare fino alla fine di questa sesta edizione.

Ebbene, a distanza di un po' di ore da questo momento di crollo di Jessica, sua sorella Lulù si è sfogata con Manuel Bortuzzo e non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della ragazza.

"Doveva fare qualcos'altro forse, si poteva trovare un ragazzo qua", ha sbottato Lulù parlando del percorso della sorella all'interno della casa del GF Vip e criticandola per il fatto che di lamentarsi spesso per il suo percorso di questi tre mesi.

La reazione di Manuel dopo le critiche di Lulù verso la sorella Jessica al GF vip

Immediata la reazione di Manuel Bortuzzo che in quel momento stava ascoltando lo sfogo di Lulù e ha subito esclamato che se lo scopo di Jessica era quello di trovare un fidanzato, poteva tranquillamente andare a Uomini e donne.

Sta di fatto che, il clima nella casa di Cinecittà per le sorelle Selassiè continua ad essere particolarmente teso.

Cosa succederà a questo punto? Già nei giorni scorsi le due principessine si erano ritrovate ai ferri corti e Jessica ha ammesso liberamente che senza Clarissa sente di aver perso la sua compagna di viaggio di questa esperienza vissuta nella casa del GF Vip.