La coppia Manuel-Lulù continua a non convincere. Anche se il conduttore del GF Vip elogia i ragazzi parlando apertamente di una bellissima storia d'amore, sono in tanti a dubitare soprattutto dei sentimenti di uno dei due. Chi ha seguito con attenzione la sesta edizione del reality, non può non ricordare i comportamenti scostanti e bruschi che Bortuzzo ha avuto con la principessina, quella che oggi dice di amare follemente. A non credere a questo cambiamento del nuotatore, è anche Maria Monsè, che l'ha attaccato sui social network.

Il parere esterno sulla coppia del GF Vip

Sono passati pochi giorni da quando Alfonso Signorini ha invitato Manuel e Lulù a trascorrere una notte nella Love Boat, la zona della casa dedicata agli innamorati.

Nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 13 dicembre, inoltre, Bortuzzo ha confermato davanti a tutti di aver perso la testa per Selassié, di non riuscire a stare più senza di lei e di voler rimanere tra le mura di Cinecittà anche solo per starle accanto.

Non è passato tantissimo tempo da quando il 22enne si mostrava infastidito e per nulla contento delle attenzioni che Lucrezia gli riservata costantemente, tant'è che era arrivato a desiderare la sua eliminazione dal gioco.

Poco prima che il conduttore ufficializzasse lo slittamento della finale al 14 marzo, il giovane ha cambiato atteggiamento in modo drastico e, con una velocità inaspettata, si è riavvicinato alla compagna di reality.

Le critiche al protagonista del GF Vip 6

Nel sentire Manuel dirsi profondamente innamorato di Lulù da un momento all'altro, tanti spettatori del GF Vip sono rimasti sorpresi e scioccati: quasi nessuno, infatti, si aspettava che il ragazzo cambiasse nuovamente idea sulla principessina e che desse l'ennesima possibilità al loro rapporto.

Tra coloro che non credono minimamente al sentimento che Bortuzzo dice di provare per Selassié, c'è una donna che ha vissuto tra le mura di Cinecittà fino a pochi giorni fa.

Interpellata sui social network sulla coppia che si è formata ufficialmente dopo mille alti e bassi, Maria Monsè ha detto: "Lui è passato dal non sopportarla ad amarla nel giro di tre giorni".

Un commento piuttosto deciso ma condivisibile quello della soubrette che ancora una volta si è esposta per esprimere un suo pensiero su uno degli argomenti principali della sesta edizione del reality, forse secondo solo all'amicizia speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge.

I pensieri del pubblico del GF Vip

Dopo aver appreso il pensiero di Maria Monsè su Manuel, in molti si sono accodati, soprattutto coloro che reputano incoerente il 22enne.

"Lei non ha tutti i torti", "Una domanda ce la siamo fatta, con il tempo si capirà", questi sono solo un paio dei commenti che sono apparsi sul web dopo che l'ex gieffina ha criticato il comportamento di Bortuzzo tra le mura di Cinecittà.

A difendere la coppia, sono intervenuti principalmente i fan di Lulù, che hanno subito puntato il dito contro la donna che anche nella casa ha litigato parecchio con la loro beniamina.

"Sei insopportabile", "Quanto rosichi", "Sei vergognosa, menomale che sei uscita", "Disse quella che è durata da Natale a Santo Stefano", hanno tuonato i sostenitori di uno degli amori che sono sbocciati durante la sesta edizione del GF Vip.

A proposito dei piccioncini, i due giovani hanno avuto un po' di privacy perché Alfonso gli ha dato la possibilità di dormire insieme nella "Nave dell'Amore". Al rientro in casa, Lucrezia si è mostrata felicissima per come sono andare le cose, soprattutto perché Manuel le ha detto "ti amo" e gliel'ha dimostrato anche con i fatti.