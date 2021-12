Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 dopo l'ultima puntata serale del reality show del 3 dicembre condotto da Alfonso Signorini. Al centro dell'attenzione sono finite Lulù e Maria Monsè. Il loro rapporto non è affatto idilliaco e le due donne si sono scontrate nel corso della puntata ma hanno proseguito anche dopo, quando al termine dell'appuntamento in diretta su Canale 5, la principessina è tornata all'attacco della showgirl al punto da chiederle di non guardarla più in faccia e da definirla una idiota.

Scoppia la lite tra Lulù e Maria Monsè nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, già durante la diretta del Grande Fratello Vip, Lulù e Maria si sono ritrovate ai ferri corti dopo che la showgirl new entry di questa sesta edizione del reality show, ha puntato il dito contro le principessine, sostenendo che non l'avrebbero accolta nel migliore dei modi.

Monsè ha peggiorato la situazione nel momento in cui ha messo in discussione gli attacchi di panico di Lulù, ritenendo che la ragazza tenderebbe un po' ad esagerare e ad "usarli" per giustificare le varie offese nei confronti delle altre persone.

Immediata la reazione di Lulù che ha subito sbottato contro la showgirl, dicendole che non deve permettersi di giudicare un qualcosa di così personale e già in diretta televisiva le ha dato della "imbecille".

Rissa sfiorata dopo la puntata del GF Vip: Lulù perde le staffe

La situazione è peggiorata subito dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip, quando Lulù ha perso nuovamente le staffe nei confronti di Maria al punto che tra le due si è sfiorata la rissa fisica.

Lulù è andata a dir poco in escandescenza al termine dell'appuntamento in diretta con il reality show condotto da Alfonso Signorini, ed è stato necessario che sua sorella e altre concorrenti di questo GF Vip, intervenissero per placare gli animi ed evitare che la principessina si avvicinasse fin troppo a Maria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La reazione di Lulù, infatti, non è stata affatto delle migliori e la ragazza si è lasciata andare a nuovi attacchi e insulti contro la sua "rivale", arrivata in casa da pochi giorni.

Il duro attacco di Lulù contro Maria e volano insulti al GF Vip

"Non mi devi neanche più guardare in faccia. Idiota che non sei altro. Imbecille", ha sbottato duramente Lulù contro Maria Monsè al termine della puntata di questa settimana del GF Vip.

Lulù l'ha duramente bacchettata e rimproverata definendola una persona "insensibile" per averla presa in giro per gli attacchi di panico e a quel punto è intervenuta di nuovo sua sorella, che ha cercato di placare Lulù invitandola alla calma.

"Lulù devi stare più tranquilla, perché fuori ti amano", ha ammesso Clarissa invitando la sorella a non dare peso alle parole di persone che non la conoscono neppure.