Secondo le anticipazioni della Serie TV Mare Fuori, nella sesta puntata che andrà in onda in prima serata su Rai 2 mercoledì 22 dicembre, ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, nel finale di stagione il pubblico assisterà al destino di Carmine, di Pirucchio e degli altri detenuti del carcere minorile di Napoli.

Entrando nello specifico della trama, Carmine sarà convinto che Pirucchio abbia ucciso Nina e quindi farà in modo di restare solo con lui per eliminarlo, anche se il padre di Futura esiterà proprio all'ultimo momento e non riuscirà a ucciderlo.

Nel frattempo, Massimo scoprirà che a investire Nina non è stato Pirucchio ma un altro membro della sua banda.

Intanto, Edoardo organizzerà la fuga da Nisida per non essere trasferito a Poggioreale, ma Carmine e Filippo gli ruberanno l'idea, mettendo così a rischio le proprie vite.

Carmine vorrà uccidere Pirucchio, ma Massimo scoprirà che non è stato lui ad uccidere Nina

Nella sesta e ultima puntata della seconda stagione di Mare fuori andrà in scena il finale di stagione che svelerà il destino dei vari protagonisti. In particolare, Carmine crederà che sia stato Gaetano Pirucchio a investire con l'auto e uccidere sua moglie Nina.

Proprio per questo motivo, il padre di Futura vorrà vendicarsi e troverà un modo per restare da solo con il ragazzo per ucciderlo.

Poi però Carmine proprio all'ultimo momento si tirerà indietro e non riuscirà a porre fine alla vita di Gaetano. Nel frattempo, Massimo scoprirà come sono andate realmente le cose e capirà che non è stato Pirucchio a uccidere Nina, bensì un'altra persona a lui vicino.

Filippo vorrà evitare che Naditza sposi suo cugino

Intanto, Edoardo vorrà evadere dal carcere minorile di Nisida per evitare di essere trasferito a quello di Poggioreale dopo aver raggiunto la maggiore età.

Carmine e Filippo "ruberanno" l'idea di Edoardo, ma non saranno a conoscenza che in tale modo metteranno a repentaglio la propria vita. Infatti, questo piano per fuggire da Nisida, altro non è che una trappola architettata dalla madre di Carmine per uccidere Edoardo. I due giovani protagonisti comunque riusciranno a scampare il pericolo.

In seguito Filippo avrà un altro problema da risolvere perché Naditza starà per sposare un suo cugino.

Intanto Cardiotrap verrà a sapere che Gemma ha rivisto il suo ex Fabio, colui che ha sfigurato il volto della sorella e per questo motivo deciderà di affrontare il ragazzo per allontanarlo una volta per tutte da Gemma. Infine, tra Kubra e Pino nascerà l'amore.