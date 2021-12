Soleil Sorge non perde occasione per "spiazzare" all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, ha mosso il dito contro le dinamiche che si vedono in questa sesta edizione del Reality Show. Parlando con Gianmaria Antinolfi, col quale spesse volte in passato ha avuto dei momenti di scontro,. l'ex protagonista di Uomini e donne ha ammesso di essersi un po' annoiata nel vedere sempre le stesse cose che accadono all'interno della casa più spiata d'Italia.

Dopo l'addio con Alex al GF Vip, Soleil si lamenta in casa

Nel dettaglio, Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip, al centro dell'attenzione soprattutto per la sua turbolenta relazione che l'ha vista protagonista con Alex Belli, prima che l'attore decidesse di abbandonare il gioco per tornare da sua moglie Delia.

Ebbene, dopo l'addio di Alex la Sorge ha cambiato atteggiamento nei confronti dell'attore e proprio nel corso dell'ultima puntata serale del reality show, c'è stato l'ennesimo scontro al vetriolo con Belli.

Soleil ormai non crede più nella buonafede dell'attore e sostiene di essere stata raggirata a presa in giro, affermando di essere caduta nella trappola di Alex e sua moglie.

Soleil stufa delle solite dinamiche al Grande Fratello Vip

Polemiche a parte, questa mattina Soleil ha ammesso di essere un po' stufa delle solite dinamiche che si vedono quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

"È tutto così noioso, mi sembra banalissimo. Preferirei vedere cose nuove e invece no. Sempre i soliti cliché", ha sbottato Soleil parlando con Gianmaria e lamentandosi del fatto che accadrebbero sempre le stesse cose all'interno della casa di Cinecittà.

Insomma, a distanza di tre mesi dall'inizio di questa avventura al GF Vip, Soleil comincia ad essere stufa e ormai non nasconde più che certe situazioni le stanno strette.

I concorrenti stufi della vicenda Alex-Soleil trattata al GF Vip

Un pensiero in parte condiviso anche da altri concorrenti di questa sesta edizione, i quali si dicono stufi del fatto che gran parte della durata della puntata serale del Grande Fratello Vip, venga dedicata in primis alla coppia Alex-Soleil, sebbene lui sia andato via e abbia confermato la sua intenzione di recuperare il rapporto con la moglie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche durante l'ultima puntata trasmessa lunedì sera su Canale 5, Soleil e Alex sono stati protagonisti dell'ennesimo faccia a faccia e l'attore ha avuto modo di confrontarsi anche con la mamma della ragazza.

Tuttavia, Carmen Russo, Manila Nazzaro ed Eva Grimaldi non hanno gradito questa eccessiva importanza che viene data alle vicende di Alex e Soleil e si sono lamentate puntando il dito contro il GF stesso.

-