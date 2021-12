Le tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai, e al centro dell'attenzione continua ad esserci Soleil Sorge. L'ex protagonista di Uomini e donne, questo sabato sera, è stata artefice di un nuovo scontro verbale con il suo ex Gianmaria Antinolfi. Tra i due non corre buon sangue e, nel corso delle ultime giornate, si sono ritrovati di nuovo ai ferri corti. Questa volta è stata una bottiglia di Vino ad accendere la discussione tra i due gieffini.

Gianmaria polemico con Soleil Sorge al GF Vip: c'entra una bottiglia di vino

Nel dettaglio, come accade ormai da diversi mesi all'interno della casa del GF Vip, il sabato sera viene organizzata una festa e la produzione mette a disposizione dei concorrenti diverse bottiglie di vino.

Una di queste, durante la festa di ieri sera, è stata "sequestrata" da Soleil Sorge che l'ha presa con l'intenzione di aprirla nel momento in cui lo avrebbe ritenuto opportuno.

Peccato, però, che Gianmaria Antinolfi non abbia gradito il modo di fare di Soleil e, reclamando altro vino, si è subito recato dalla sua ex fidanzata per chiederle di aprire al più presto quella bottiglia.

'Stai molto calmo', sbotta Soleil contro Gianmaria

Gianmaria, in maniera piuttosto insistente, ha chiesto a Soleil di aprire al più presto la bottiglia, scatenando l'ira dell'ex protagonista di Uomini e donne che non ha perso occasione per sbottare e liquidare l'imprenditore napoletano.

"Stai molto calmo, tra un po' la apro e te la offro", ha subito esclamato Soleil contro Gianmaria nel momento in cui il ragazzo ha provato a toglierle di mano la bottiglia di vino offerta dal GF Vip.

"Non è tua la bottiglia, quindi non offri niente a nessuno", ha replicato stizzito Gianmaria Antinolfi.

La nuova frecciatina di Soleil Sorge contro il suo ex Gianmaria al GF Vip (Clip)

"Poverino non riesce a limonare senza bottiglia, quindi è disperato per bere", ha rincarato la dose Soleil che non ha perso occasione per lanciare l'ennesima frecciatina al vetriolo nei confronti di Gianmaria, il quale sostiene che la sua ex abbia il "dente avvelenato" nei suoi confronti.

"Nel momento in cui ti calmi e vai come le mosche", ha sbottato ancora Soleil di fronte all'ennesima richiesta di Gianmaria di aprire al più presto la bottiglia di vino.

Insomma, la tensione nella casa del Grande Fratello Vip 6, questo sabato sera, è arrivata alle stelle per una semplice bottiglia di vino e, anche questa volta, al centro dell'attenzione continua ad esserci Soleil Sorge, che sembra muovere un po' i fili delle dinamiche di questa sesta edizione del reality show.